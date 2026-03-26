Creditriskmonitorcom vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Creditriskmonitorcom hat am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 5.1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Creditriskmonitorcom 5.1 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0.090 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Creditriskmonitorcom 0.160 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.56 Prozent auf 20.12 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.81 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch