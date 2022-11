Credit Suisse (CS) Aktie News: Credit Suisse (CS) tendiert am Vormittag nordwärts

Um 09:28 Uhr ging es für das Credit Suisse (CS)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 2,94 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'135 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Credit Suisse (CS)-Aktie bei 2,96 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,95 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'048'167 Credit Suisse (CS)-Aktien.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Credit Suisse (CS) am 27.10.2022 vor. Das EPS lag bei -1,45 CHF. Ein Jahr zuvor waren 0,09 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 3'804,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von -30,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5'437,00 CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 09.02.2023 dürfte Credit Suisse (CS) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2024 erwartet.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,309 CHF je Credit Suisse (CS)-Aktie belaufen.

