Credit Suisse (CS) Aktie News: Credit Suisse (CS) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr ging es für die Credit Suisse (CS)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 2,75 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 10'812 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Credit Suisse (CS)-Aktie bis auf 2,72 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 2,75 CHF. Zuletzt wechselten 2'794'348 Credit Suisse (CS)-Aktien den Besitzer.

Credit Suisse (CS) liess sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,45 CHF gegenüber 0,09 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3'804,00 CHF – das entspricht einem Minus von -30,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5'437,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Credit Suisse (CS) am 09.02.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 15.02.2024.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,576 CHF je Credit Suisse (CS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Credit Suisse (CS)-Aktie

EMC plant baldigen Stellenabbau

Evolva vergibt Lizenz an Serodus