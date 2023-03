Credit Suisse (CS) Aktie News: Credit Suisse (CS) am Nachmittag massiv unter Druck

Die Aktionäre schickten das Papier von Credit Suisse (CS) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 04:28 Uhr 6,9 Prozent auf 0,746 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 10'611 Punkten liegt. Die Credit Suisse (CS)-Aktie sank bis auf 0,732 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,755 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 35'001'572 Credit Suisse (CS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.03.2022 markierte das Papier bei 7,317 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 89,810 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,660 CHF fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Credit Suisse (CS)-Aktie mit einem Verlust von 12,970 Prozent wieder erreichen.

Am 09.02.2023 lud Credit Suisse (CS) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,46 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 3'060,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von -33,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4'582,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Credit Suisse (CS) am 27.04.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 24.04.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,120 CHF je Credit Suisse (CS)-Aktie.

