Credit Suisse (CS) Aktie News: Credit Suisse (CS) büsst am Mittwochmittag ein

Um 12:28 Uhr fiel die Credit Suisse (CS)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 0,862 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 10'804 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Credit Suisse (CS)-Aktie bei 0,855 CHF. Bei 0,875 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Credit Suisse (CS)-Aktien beläuft sich auf 19'149'776 Stück.

Am 22.03.2022 markierte das Papier bei 7,381 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 88,319 Prozent Plus fehlen der Credit Suisse (CS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,660 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,636 Prozent.

Am 09.02.2023 legte Credit Suisse (CS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,46 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -33,22 Prozent auf 3'060,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4'582,00 CHF gelegen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet. Schätzungsweise am 24.04.2024 dürfte Credit Suisse (CS) die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,259 CHF je Credit Suisse (CS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Credit Suisse (CS)-Aktie

EMC plant baldigen Stellenabbau

Evolva vergibt Lizenz an Serodus