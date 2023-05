Credit Suisse (CS) Aktie News: Credit Suisse (CS) am Mittag auf grünem Terrain

Das Papier von Credit Suisse (CS) legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 3,4 Prozent auf 0,798 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 11'551 Punkten notiert. Die Credit Suisse (CS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,802 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 0,772 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 11'432'895 Credit Suisse (CS)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,764 CHF erreichte der Titel am 31.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Credit Suisse (CS)-Aktie liegt somit 88,196 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,660 CHF. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,335 Prozent.

Am 24.04.2023 hat Credit Suisse (CS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,46 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Credit Suisse (CS) ein Ergebnis je Aktie von 0,16 CHF vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Credit Suisse (CS) 2'734,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -38,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4'412,00 CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Credit Suisse (CS)-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Credit Suisse (CS) im Jahr 2023 -0,028 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

