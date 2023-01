Credit Suisse (CS) Aktie News: Credit Suisse (CS) am Freitagnachmittag in Rot

Die Credit Suisse (CS)-Aktie notierte um 04:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 3,13 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 11'280 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Credit Suisse (CS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,09 CHF aus. Bei 3,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 15'283'746 Credit Suisse (CS)-Aktien den Besitzer.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Credit Suisse (CS) am 27.10.2022 vor. Credit Suisse (CS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,45 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 3'804,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von -30,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5'437,00 CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Credit Suisse (CS) wird am 09.02.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 15.02.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Credit Suisse (CS) 2022 einen Verlust in Höhe von -0,358 CHF je Aktie ausweisen dürften.

