Credit Suisse (CS) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Credit Suisse (CS)

Die Credit Suisse (CS)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 2,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 10'793 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Credit Suisse (CS)-Aktie bei 2,46 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,51 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 20'733'258 Credit Suisse (CS)-Aktien.

Bei 7,38 CHF markierte der Titel am 22.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Credit Suisse (CS)-Aktie 66,08 Prozent zulegen. Bei 2,46 CHF fiel das Papier am 10.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Credit Suisse (CS)-Aktie.

Am 09.02.2023 hat Credit Suisse (CS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,46 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Credit Suisse (CS) im vergangenen Quartal 3'060,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -33,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Credit Suisse (CS) 4'582,00 CHF umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Credit Suisse (CS) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Credit Suisse (CS) möglicherweise am 24.04.2024 präsentieren.

In der Credit Suisse (CS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,281 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

