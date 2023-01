Credit Suisse (CS) Aktie News: Credit Suisse (CS) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 04:28 Uhr wies die Credit Suisse (CS)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 3,05 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 11'214 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Credit Suisse (CS)-Aktie bei 3,06 CHF. Bei 2,99 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 12'314'533 Credit Suisse (CS)-Aktien.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Credit Suisse (CS) am 27.10.2022 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,45 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,09 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -30,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5'437,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3'804,00 CHF.

Am 09.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Credit Suisse (CS) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Credit Suisse (CS)-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 15.02.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Credit Suisse (CS)-Verlust in Höhe von -0,327 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

