Credit Suisse (CS)-Aktie aktuell: Credit Suisse (CS) verteuert sich

Die Aktie von Credit Suisse (CS) gehört zu den erfolgreicheren des Tages. Die Credit Suisse (CS)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1.2 Prozent im Plus bei 11.54 CHF.

Die Credit Suisse (CS)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1.2 Prozent im Plus bei 11.54 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 10'694 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Credit Suisse (CS)-Aktie bisher bei 11.66 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 11.35 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'677'513 Credit Suisse (CS)-Aktien umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Credit Suisse (CS) im Jahr 2022 1.66 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die Credit Suisse Group ist weltweit eines der führenden Finanzdienstleistungsunternehmen. In der Schweiz ist sie neben UBS die zweitgrösste Bank und bietet ihren Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Private Banking, Vermögensverwaltung und Investment Banking an. Sie offeriert Unternehmen, institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden weltweit fachspezifische Beratung, umfassende Lösungen und innovative Produkte. Dazu zählen Steuerberatung, Finanzplanung und Investment-Banking-Dienstleistungen, traditionelle und strukturierte Kredite, Zahlungsdienstleistungen, Devisen, Investitionsgüter- und Immobilien-Leasing oder im Bereich Asset Management Anlageprodukte in einer breiten Palette von Anlagelösungen.

