Credit Suisse will mit neuer Organisation aus Krise finden - Gewinnrückgang gegenüber Vorjahr - CS-Aktie volatil

Die bisher auf drei Divisionen verteilte Vermögensverwaltung wird in einer Geschäftseinheit zusammengefasst. Wer diese künftig leiten wird, hat die Grossbank noch nicht bekanntgegeben. Gleichzeitig soll sich die Investment Bank auf Bereiche mit weniger Risiken konzentrieren.

Die Credit Suisse will ihr Geschäftsmodell vereinfachen und in nachhaltiges Wachstum investieren, wobei das Risikomanagement im Mittelpunkt stehen soll, wie die Bank am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Mit den Massnahmen will der seit April amtierende Verwaltungsratspräsident António Horta-Osório die Credit Suisse nach dem milliardenteuren Zusammenbruch des US-Hedgefonds Archegos und dem Debakel um die Greensill-Anlagefonds aus der Krise führen.

Dabei spielt die Unternehmenskultur eine grosse Rolle: Rechenschaftspflicht und Verantwortung sollen im Fokus stehen, hiess es. Und: Die Bank wolle ihr Risikomanagement in den Mittelpunkt all ihrer Handlungen stellen sowie in Daten-, Infrastruktur- und Berichterstattungskapazitäten sowie in Compliance investieren. Das Risikomanagement sei "stets von grösster Wichtigkeit", liess sich Horta-Osório in der Mitteilung zitieren.

Management in der Verantwortung

Auch der neue Gruppenaufbau hat damit zu tun. Mit einer globalen und einer regionalen Struktur werde die divisionsübergreifende Aufsicht des Managements gestärkt. Dieses soll künftig "über alle vier Divisionen hinweg klare Entscheidungen" treffen. Wie die neue Führung aussehen wird, will die Bank jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Mit dem Umbau soll die Bank effizienter werden mit geringeren Schwankungen bei den Erträgen und einer stärkeren Orientierung an den Märkten, wie es hiess. Das Geschäftsmodell soll mit einer Matrixorganisation vereinfacht werden: Konkret wird die Gruppe ab Januar 2022 neu in die vier Divisionen Wealth Management, Investment Bank, Swiss Bank und Asset Management und in die vier Regionen Switzerland, Europe, Middle East and Africa (EMEA), Asia-Pacific (APAC) und Americas gegliedert. Zusammen mit weiteren Massnahmen wird der Umbau gleichzeitig "strukturell" Kosten einsparen.

Die eingesparten Mittel soll in Technologie und in Wachstum investiert werden. Bis 2024 sind Investitionen im Umfang von 1 bis 1,5 Milliarden Franken vorgesehen. Um das Wachstum anzukurbeln, soll zudem das Kerngeschäft gestärkt und zusätzliches Kapital in Höhe von rund 3 Milliarden zur Wealth-Management-Division verlagert werden. Das entspreche einer Erhöhung von 25 Prozent, hiess es.

Vermögensverwaltung überall im Fokus

Ausserdem sollen bis 2024 in der Vermögensverwaltung rund 500 zusätzliche Kundenberater eingestellt werden. Bis 2024 soll so das Kundengeschäftsvolumen auf etwa 1,6 Billionen ansteigen und die verwalteten Vermögen auf rund 1,1 Billionen (+200 Mrd Fr.). Zudem werden höhere wiederkehrende Erträge von mehr als 1 Milliarden Franken angepeilt.

Gleichzeitig kommt der Investmentbank weniger Gewicht zuteil. Das zugewiesene Kapital soll von 2021 bis 2022 um über 3 Milliarden US-Dollar oder rund 25 Prozent sinken - hauptsächlich als Folge des Ausstiegs aus den Prime Services sowie der Verringerung der Kredite an Firmenkunden. Investiert werden soll nur in Geschäftsbereiche, wo die CS Wettbewerbsvorteile hat, und in solche, die beratungsorientiert, weniger kapitalintensiv und/oder mit dem Wealth Management vernetzt sind.

Das Asset Management, bei dem jüngst wiederholt über einen möglichen Verkauf spekuliert worden war, verbleibt derweil bei der Bank. Aber auch hier will man sich fokussieren auf den Vertrieb in ausgewählten europäischen und asiatischen Märkten. Ausserdem soll der Bereich stärker mit dem Wealth Management vernetzt werden. "Nicht-Kernanlagen" und "nicht-wesentliche Partnerschaften" werden beendet. Die Division war im April nach dem Debakel mit den Greensill-Fonds aus der damaligen Division "International Wealth Management" ausgegliedert worden.

Finanzziele bis 2024

Auf Gruppenebene setzt sich die Credit Suisse zum Ziel, bis 2024 eine Rendite auf dem materiellen Eigenkapital von mehr als 10 Prozent zu erreichen und ein bereinigte Aufwand/Ertrags-Verhältnis von rund 70 Prozent. Mit Blick auf die Kapitalisierung soll die Quote des harten Kernkapitals (CET1) mehr als 14 Prozent und die Leverage Ratio des harten Kernkapitals (CET1) rund 4,5 Prozent betragen. 2022 sollen zudem rund 25 Prozent des Reingewinns an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Die Reorganisation wird der Credit Suisse auch wehtun: Zwischen dem vierten Quartal 2021 und 2022 rechnet die Bank mit einem um rund 400 Millionen Franken höheren Aufwand für Restrukturierungskosten. Es können ausserdem Wertberichtigungen entstehen für Geschäftsbereiche, aus denen die CS aussteigen will, wie es hiess.

"Dank dieser strategischen Überprüfung haben wir eine klare und überzeugende Stossrichtung festgelegt, die auf bestehenden Stärken aufbaut und das Wachstum in wesentlichen strategischen Geschäftsbereichen beschleunigt", liess sich CEO Thomas Gottstein zitieren.

Credit Suisse schreibt tieferen Gewinn wegen Sonderbelastungen

Die Credit Suisse hat im dritten Quartal unter dem Strich weniger verdient als noch im Vorjahr. Erneut wurde das Ergebnis von einer Reihe von Sonderbelastungen beeinflusst, darunter von den Strafzahlungen wegen der Vergabe von Krediten an Mosambik, bei welcher es zu massiver Korruption gekommen war.

Unter dem Strich resultierte ein Quartalsgewinn von 434 Millionen Franken, was einem Rückgang um 21 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspricht, wie die CS am Donnerstag mitteilte. Der Vorsteuergewinn fiel dagegen mit 1,01 Milliarden um einen Viertel höher aus als noch im Vorjahresquartal.

Greensill-Belastung und Archegos-Auflösung

Belastet wurde das Ergebnis von Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten von 564 Millionen, davon entfielen 214 Millionen auf die Strafzahlungen wegen des Mosambik-Falls und den Schuldenerlass für das afrikanische Land. Allerdings bildete die CS nun auch Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit den "Greensill-Fonds", bei denen CS-Fondsanleger Milliardenverluste drohen. Zudem nahm die CS im Asset Management eine weitere Wertberichtigung im Zusammenhang mit der Investmentfirma York Capital Management in Höhe von 113 Millionen Franken vor.

Auf der Gegenseite löste die Grossbank Rückstellungen über 235 Millionen Franken im Zusammenhang mit den milliardenschweren Archegos-Verlusten wieder auf. Dazu kam ein Gewinn von 129 Millionen Franken aus der Beteiligung an der Allfunds Gruppe.

Weniger verwaltete Vermögen

Die Erträge der Bank von Juli bis September fielen dagegen über dem Vorjahr aus. Insgesamt erzielte die CS einen um 5 Prozent höheren Nettoertrag von 5437 Millionen Franken. Treiber des Anstiegs waren vor allem die Investmentbank und die Schweizer Universal Bank. Weniger eingenommen wurden dagegen im International Wealth Management (IWM) und im Asset Management.

Die von der zweitgrössten Schweizer Bank verwalteten Vermögen beliefen sich per Ende September auf 1,62 Billionen Franken nach 1,63 Billionen zur Jahresmitte. Im dritten Quartal flossen der Bank 5,6 Milliarden Franken an Neugeldern zu, nachdem im zweiten Quartal noch ein Netto-Mittelabfluss von 4,7 Milliarden resultiert hatte. Zu Mittelabflüssen kam es im Asset Management.

Mit den Ergebnissen hat die CS die Erwartungen der Analysten auf allen Ebenen übertroffen. Allerdings gingen die Gewinnschätzungen nicht zuletzt wegen der Sonderbelastungen wie auch der Unsicherheit über deren steuerlichen Behandlung weit auseinander.

Goodwill-Abschreiber im Q4

Für das vierte Quartal kündigt die CS ein weiteres Verlustquartal an. Dies wegen einer Wertberichtigung in der Höhe von 1,6 Milliarden Franken im Zusammenhang mit dem verbleibenden Goodwill in der Investment Bank. Dieser stammt zur Hauptsache aus der 2020 erworbenen US-Investmentbank Donaldson, Lufkin & Jenrette. Es handle sich jedoch um "nicht liquiditätswirksame Kosten", die weder die Kapitalquoten der Gruppe noch ihren materiellen Buchwert verringern würden.

Für den Rest des Jahres 2021 erwartet die Grossbank derweil einen weiteren Rückgang der Marktvolumina, da sich das Börsenumfeld gegenüber den Höchstständen im Jahr 2020 normalisiert habe. In der Investment Bank dürfte zudem der Ausstieg aus den meisten "Prime Services", also den Dienstleistungen für Hedgefonds, den Ertrag aus dem Aktienverkauf und -handel verringern.

Credit Suisse-Aktien nach Zahlen und Strategie-Update ohne klare Richtung

Im Schweizer Handel zeigt sich die Credit Suisse-Aktie unentschlossen und pendelt mit wechselnden Vorzeichen um ihren Vortagesschluss. Aktuell liegt das Papier mit 0,4 Prozent im Plus bei 9,94 Franken.

Am Morgen hatte es zahlreiche Informationen gegeben. Die Finanzzahlen bezeichnen die Analysten unter dem Strich als solide, wobei der in Aussicht gestellte Verlust für das laufende vierte Quartal negativ heraussticht. Die vorgestellte Strategieanpassung ist einigen Beobachtern am Markt nicht einschneidend genug.

Insgesamt sei der Credit Suisse ein akzeptables Resultat gelungen, auch wenn es wieder von einem bunten Strauss ausserordentlicher Positionen überlagert sei, kommentiert etwa die ZKB. Es handle sich um ein Q3-Ergebnis deutlich über den Prognosen, dank starker Erträge in der Investment Bank und der Division APAC, heisst es bei Vontobel. Auch als erfreulich werden am Markt zudem die Verbesserungen bei der Eigenkapitalquote (CET1) bezeichnet.

Das International Wealth Management, das Asset Management sowie das Corporate Center hätten aber nicht zu überzeugen gewusst, heisst es unter den Analysten. Und auch überproportional gestiegene Kosten sorgten für das eine oder andere enttäuschte Gesicht. Ausserdem sei das Ergebnis auf Stufe Vorsteuergewinn von einmaligen Erträgen, etwa im Zusammenhang mit Archegos oder Allfunds aufgebläht, so der Tenor. Und auch der angekündigte erneute Verlust im laufenden vierten Quartal dürfte den Investoren kaum Freude bereiten.

Angesichts des Strategie-Update an dem Donnerstag stattfindenden Investorentag rücken die Quartalszahlen allerdings etwas in den Hintergrund. Davon hatten sich manche Marktbeobachter mehr erhofft. "Die Neuorganisation enthält unseres Erachtens nicht die grosse Überraschung, auf die manche vielleicht spekuliert hatten", heisst es etwa bei der ZKB. Das Update sei "eher eine Evolution als ein Urknall", schreibt auch der Vontobel-Analyst.

Er begrüsse, die Anpassung des Geschäftsmixes mit mehr Kapital in der Vermögensverwaltung versus dem Investment Banking. Es seien aber keine wesentlich materiellen Änderungen zu erkennen, schreibt der JP Morgan-Experte.

Auch wer sich eine Abspaltung des Asset Managements oder Veränderungen an der Geschäftsleitungsspitze erhofft hatte, wurde enttäuscht oder zunächst vertröstet. "Unsere Meinung, dass zum Selbstverständnis der Credit Suisse ein eigenes Asset Management gehört, sehen wir bestätigt", schreibt hingegen der ZKB-Analyst. Wie das neue Managementteam aussehen wird - insbesondere wer die neue zusammengefasste Wealth-Management-Einheit leiten wird - will die Bank erst später kommunizieren.

Es wäre aber vor allem ein Kulturwandel beim Eingehen von Risiken notwendig, schreibt die ZKB weiter. "Dieser ist allerdings vermutlich schwerer zu implementieren als eine neue Organisationsstruktur und von aussen auch nicht sofort messbar."

Und auch Vontobel sieht dort noch Arbeit auf die CS zukommen: Während sich organisatorische Veränderungen und Anpassungen im Management schnell umsetzen liessen, werde die Wiederherstellung des Vertrauens und der Reputation, die grundlegenden Änderungen in der Kultur und die Lösung bei rechtlichen Altlasten wahrscheinlich Jahre dauern.

