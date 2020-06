Credit Suisse und KMU-Buchaltungsplattform Klara bauen Angebot aus

Zürich (awp) - Die Grossbank Credit Suisse baut ihr Angebot im Rahmen der Zusammenarbeit mit der KMU-Buchaltungsplattform Klara aus. Über die SIX-Plattform "b.Link" können KMU neu mit dem Einverständnis des Kunden Zahlungsverkehrsdaten und Kontoinformationen übermittelt werden.

Konkret ermögliche "b.Link" mittels einer standardisierten API-Schnittstelle (Application Programming Interface) den Austausch von Kontoinformationen und Zahlungseinlieferungsdaten, wie einer gemeinsamen Mitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist. Klara-Kunden können dadurch per Credit Suisse Direct ihre einmalige Einwilligung erteilen, um via Klara auf ihre Kontoinformationen zuzugreifen oder Zahlungen in Auftrag zu geben.

sta/kw