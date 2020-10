Credit Suisse überprüft Strategie für Asset Management

Zürich (awp) - Die Grossbank Credit Suisse überprüft nach wie vor ihre Strategie für den Bereich Asset Management (AM). "Wie bereits früher in diesem Jahr erwähnt, wird die Credit Suisse in den nächsten zwölf Monaten strategische Optionen prüfen", sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP am Freitag.

Marktspekulationen würden derweil nicht kommentiert. Der Finanzblog "Inside Paradeplatz" hatte zuvor berichtet, dass im Asset Management - also der Vermögensverwaltung für institutionelle Kunden - eine eigene Firma entstehen solle, fusionieren und mit Private Equity den Wert vervielfachen könne. Der Bereich ist bei der Credit Suisse derzeit bei der Division "International Wealth Management" angesiedelt.

Konkret werde die AM-Leitung vorschlagen, das Asset Management herauszulösen und eine eigene AG zu schaffen, heisst es in dem Bericht ohne Verweis auf eine Quelle.

Konzernchef Thomas Gottstein hatte Anfang September mit Blick auf den Bereich gesagt, man sei jetzt an einem Punkt, "wo wir sicher auch gewisse strategische Überlegungen machen müssen".

ys/uh