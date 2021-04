Credit Suisse stellt weitere Zahlungen für Greensill-Fonds bis Mitte April in Aussicht - CS-Aktie gesucht

Die Grossbank Credit Suisse erwartet laut einem Schreiben, im Liquidationsprozess über die Zeit eine "Mehrheit" der Fondsinvestitionen zurückzuerhalten.

Die vorhandenen Barmittel in den vier "Lieferketten-Finanzierungsfonds" belaufen sich derzeit auf 1,5 Milliarden Dollar, wie einem Schreiben an die Investoren zu entnehmen ist, dass der Nachrichtenagentur AWP vorliegt. Mitte März hatte CS-CEO Thomas Gottstein die Barmittel noch auf 1,25 Milliarden Dollar beziffert. Die CS hat bisher 3,1 Milliarden der Fondsvermögen von ursprünglich rund 10 Milliarden an die Investoren zurückgezahlt.

Anzeige Passende emittierte Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % Credit Suisse Group AG 58732050 65.00 % 5.00 %

Die Bank will nun ausser der ordentlichen Liquidation auch auf weitere Mittel zur Rückerlangung der Mittel zurückgreifen. Das schliesse auch mögliche rechtliche Schritte ein, schreibt sie in der Investorenmitteilung ausdrücklich. "Wir werden weiterhin andere Optionen verfolgen, um die Rückführung von Barmitteln an die Investoren zu beschleunigen", heisst es.

Handelsaufnahme für vier Fonds

Derweil soll für vier Fonds, die ihrerseits in die Greensill-Lieferketten-Fonds investiert hatten, am kommenden Mittwoch wieder der Handel aufgenommen werden. Die CS hatte Anfang März für diese Fonds die Zeichnung respektive die Rücknahme von Anteilen suspendiert. Es handelt sich um den "CS (Lux) Multi Strategy Bond Fund", den "CS (Lux) Multi Strategy Alternative Fund", den "CS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund" und den "CS (Lux) Institutional Target Volatility Fund EUR".

Damit eine Bewertung der Fondsanteile wieder möglich wird, soll nun der illiquide Teil separiert und in sogenannte "Seitentaschen" eingebracht werden. Dafür erhalten die Kunden separate Anteile. Die "Seitentaschen" sollen über die Zeit liquidiert werden und die Einnahmen an die Investoren ausgerichtet werden.

Credit Suisse war bei Versicherung für Greensill-Fonds wohl nachlässig

Die Credit Suisse hat sich Insidern zufolge nur unzureichend um die Wirksamkeit des Versicherungsschutzes für einen zusammen mit Greensill Capital betriebenen Fonds gekümmert. Die Grossbank habe es versäumt, sich direkt von Tokio Marine bestätigen zu lassen, dass die Police des japanischen Versicherers gültig ist und auch die in den Fonds enthaltene Form von Schuldpapieren von der Versicherung gedeckt sind.

Dies sagten zwei mit der Sache vertraute Personen zur Nachrichtenagentur Reuters. Stattdessen habe sich Credit Suisse auf E-Mail-Updates zu den Policen des Maklers Marsh & McLennan verlassen.

Anfang März hatte Credit Suisse die Abwicklung von vier Lieferketten-Finanzierungs-Fonds mit einem Gesamtvolumen von rund zehn Milliarden Dollar eingeleitet. Auslöser war die Entscheidung von Tokio Marine, Greensill Capital die Erneuerung der Deckung für Schuldpapiere zu verweigern, die in den Credit-Suisse-Fonds stecken. Den Fondsanlegern drohen nun Verluste. Greensill reichte inzwischen einen Insolvenz-Antrag ein.

Die von den Credit-Suisse-Fonds gekauften Schuldpapiere wurden von Greensill emittiert und durch Kredite der britisch-australischen Gesellschaft an Unternehmen besichert. Um das Risiko zu begrenzten, schloss Greensill eine Kreditversicherung ab. In Marketing-Dokumenten zum grössten der vier Fonds mit einem Volumen von 7,3 Milliarden Dollar versicherte Credit Suisse den Kunden denn auch, dass die Schuldpapiere ein geringes Risiko aufwiesen.

Credit Suisse wollte sich nicht zu der Frage äussern, welche Informationen das Institut über die Versicherung von Tokio Marine, Marsh, Greensill oder anderen eingeholt hatte. Greensill, Marsh und Tokio Marine wollten Fragen zum Versicherungsschutz nicht beantworten.

Experte: Nicht genau genug Hingeschaut

Nach früheren Angaben von Tokio Marine bestand bei Greensill nur für Kredite eine Deckung, die durch Rechnungen für gelieferte Waren und Dienstleistungen besichert waren. Doch Credit Suisse hatte auch Anleihen von Greensill gekauft, die über keine solchen Sicherheiten verfügte, wie aus Unternehmens- und Rechtsunterlagen hervorgeht. Die Bank lehnte eine Stellungnahme ab.

Drei von Reuters befragte Versicherungsexperten sagten, Tokio Marine und Marsh seien nicht verpflichtet gewesen, Credit Suisse zu informieren. Denn der Fonds sei zwar Begünstigter der Versicherung gewesen, aber nicht Versicherungsnehmer. Angesichts der entscheidenden Bedeutung des Versicherungsschutzes für den Wert der Greensill-Anleihen habe die Bank versagt, wenn sie nicht ihre eigenen regelmässigen Kontrollen bei Tokio Marine durchgeführt habe.

"Offensichtlich haben sie ihre vertiefte Prüfung (Due diligence) nicht gemacht", sagte Scott Levy, Chef des Anleihe-Emissionshauses Bedford Row Capital. Hätte die Credit Suisse ihre Arbeit richtig gemacht, hätte die Bank das Problem unweigerlich erkannt, sagte Levy.

In Zürich kletterten die Aktien der Credit Suisse heute letztendlich um 2,61 Prozent auf 10,16 Franken nach oben.

tp/jb

Zürich (awp)