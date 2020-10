Credit Suisse mit deutlich tieferem Quartalsergebnis - CS-Aktie tiefrot

Die Credit Suisse hat im dritten Quartal 2020 deutlich weniger verdient als im Vorjahr.

Die Credit Suisse hat den Markt mit ihrem Quartalsergebnis enttäuscht. Trotz einer starken Vorjahresbasis hatten Analysten im Vorfeld mit besseren Zahlen gerechnet. Verschiedene zusätzliche Kosten sowie ungünstige Devisenkurse machten der Bank einen Strich durch die Rechnung.

Der Reingewinn brach im Sommerquartal im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent auf 546 Millionen Franken ein. Vor Steuern lag der Gewinn bei 803 Millionen Franken und damit 30 Prozent tiefer als im Vorjahr. Im dritten Quartal 2019 hatte allerdings der Verkauf der Fonds-Plattform InvestLab an Allfunds einen Extra-Gewinn von 327 Millionen eingebracht.

Hinzu kamen im Berichtsquartal diverse Kosten. So gab es etwa weitere Rückstellungen für Kreditrisiken in Höhe von 94 Millionen, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Damit waren es in den ersten neun Monaten 2020 mit insgesamt 958 Millionen fast 1 Milliarde Franken - verglichen mit einem Durchschnitt über zehn Jahre von 126 Millionen.

Konzernumbau kostet

Die laufende Restrukturierung der Gruppe belastete das jüngste Ergebnis mit 107 Millionen. Neu will die Bank so aber auch ab 2022 brutto 400 Millionen bis 450 Millionen einsparen. Bei der Ankündigung der "strategischen Initiativen" Ende Juli wurden die erwarteten Einsparungen noch mit 400 Millionen jährlich beziffert.

Ausserdem wurden im dritten Quartal weitere Rückstellungen für "bedeutende" Rechtsstreitigkeiten in der Höhe von 152 Millionen gebucht. Des Weiteren litt die Bank unter Wechselkurseffekten, insbesondere unter der US-Dollar-Schwäche im Quartal. Den negativen Nettoeffekt auf den Vorsteuergewinn beziffert die CS mit 103 Millionen Franken. Diesen Effekt etwa gibt es bei der UBS nicht, da die grösste Schweizer Bank ihre Zahlen in Dollar ausweist.

Mit den veröffentlichten Zahlen wurden die Prognosen der Analysten auf allen Ebenen verfehlt.

Die Rendite auf dem materiellen Eigenkapital (RoTE), an der die Bank ihre Profitabilität misst, stürzte damit im dritten Quartal auf 5,4 Prozent ab. In den ersten neun Monaten 2020 kommt die CS damit auf 9,8 Prozent. Mittelfristig soll die Ziel-Kennzahl zwischen 10 und 12 Prozent liegen.

Investment Bank profitabler

Bereinigte um den InvestLab-Verkauf sowie zu konstanten Wechselkursen komme man aber auf einen um 41 Prozent höheren Vorsteuergewinn von 1,2 Milliarden, rechnete die Bank vor. Auch der Nettoertrag hätte sich um 11 Prozent auf 5,5 Milliarden erhöht.

Mit Blick auf die Divisionen zeigte sich insbesondere die Investment Bank - seit diesem Quartal wieder eine einzige Einheit - stark. Der Vorsteuergewinn legte um 31 Prozent auf 405 Millionen zu. Das Ergebnis der internationalen Vermögensverwaltung hingegen sank um 58 Prozent auf 215 Millionen. Als Gründe wurden unter anderem niedrigere Anlageerträge sowie ungünstige Wechselkurs- und Zinsbewegungen genannt. Im Schweiz-Geschäft ging der Vorsteuergewinn um 24 Prozent auf 430 Millionen Franken zurück.

Insgesamt erreichten die Erträge 5,2 Milliarden Franken - ein Rückgang von 2 Prozent. Bei einem Geschäftsaufwand von 4,3 Milliarden ergab sich ein Verhältnis aus Kosten und Erträgen (Cost-/Income-Ratio) von rund 83 Prozent.

Neugelder von 18 Milliarden

Der Bank flossen in der Periode von Juli bis September Nettoneugelder in Höhe von 18,0 Milliarden Franken zu - davon 11,1 Milliarden in der Vermögensverwaltung. Die verwalteten Vermögen stiegen damit per Ende September auf 1478 Milliarden - nach 1443 Milliarden Ende Juni.

Mit Blick nach vorne hiess es, es sei nach wie vor ungewiss, wie sich die Pandemie entwickeln werde. Man beobachte die aktuelle Situation mit den steigenden Infektionszahlen genau, sagte zudem Konzernchef Thomas Gottstein an einer Telefonkonferenz mit Analysten.

Man gehe aber davon aus, dass Transaktionsvolumen und Handelsaktivität im Vermögensverwaltungsgeschäft und Investment-Banking-Geschäft angesichts des vorherrschenden Umfelds weiterhin hoch blieben. Die Kunden würden auf die makroökonomischen Unsicherheiten reagieren.

Derweil sollen die wegen der Coronakrise auf Eis gelegten Aktienrückkäufe im Januar 2021 wieder aufgenommen werden. Aktien im Wert von mindestens 1,0 Milliarden Franken und bis zu 1,5 Milliarden sollen im kommenden Jahr erworben werden.

CS will im nächsten Jahr Aktien für mindestens 1,0 Mrd Fr. zurückkaufen

Die Credit Suisse will ab nächstem Jahr wieder Aktien zurückkaufen. Der Verwaltungsrat habe ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 1,5 Milliarden Franken für 2021 genehmigt, teilte die Bank am Donnerstag zusammen mit den Quartalszahlen mit.

Im Gesamtjahr 2021 werde dabei ein Rückkauf von mindestens 1,0 Milliarde Franken erwartet - entsprechende Markt- und Wirtschaftsbedingungen allerdings vorausgesetzt, wie eingeschränkt wird. Die Aktienrückkäufe würden voraussichtlich im Januar 2021 beginnen, so die Grossbank. Das letzte Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Milliarden war kurz nach Beginn der Corona-Pandemie ausgesetzt worden. Bis zu diesem Zeitpunkt waren 28,5 Millionen Titel im Wert von 325 Millionen zurückgekauft worden.

Die Bank hatte bekanntlich auf Geheiss der Finma die Dividendenauszahlung für das Geschäftsjahr 2019 zweigeteilt. Die erste Hälfte von 0,1388 Franken pro Aktie war bereits im Frühling bewilligt bzw. ausbezahlt worden, über die zweite Hälfte wird an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 24. November abgestimmt. "Wir sind gut kapitalisiert und für ein weiteres Bilanzwachstum gut positioniert. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, dass wir die Auszahlung der zweiten Hälfte unserer Dividende für 2019 vorschlagen können und weitere Reserven für eine um 5 Prozent höhere Dividende 2020 für unsere Aktionäre bilden", sagte CEO Thomas Gottstein in der Medienmitteilung.

Für das Gesamtjahr 2021 rechnet die Bank laut den Angaben mit einer Kapitalausschüttung an die Aktionäre von insgesamt rund 1,8 bis 2,3 Milliarden Franken im Rahmen des geplanten Aktienrückkaufprogramms und einer erwarteten Dividende für 2020 von rund 765 Mio Millionen Franken.

Credit-Suisse-Aktien stark unter Druck nach enttäuschenden Quartalszahlen

Die Aktien der Credit Suisse (CS) haben am Donnerstag einen sehr schweren Stand. Die Schweizer Grossbank verfehlte im zurückliegenden dritten Quartal selbst die pessimistischsten Analystenschätzungen. Gerade die Kombination aus rückläufigen Erträgen und höheren Kosten sorgt in Expertenkreisen für Gesprächsstoff.

Die CS-Aktie verliert zeitweise 4,74 Prozent auf 8,68 Franken. Bereits am Vortag hatte das Papier - da allerdings in einem schwachen Gesamtmarkt - 3,6 Prozent verloren. Letztmals klar unter dem aktuellen Stand notierte die CS-Aktie im Mai, zuvor war sie im März im Corona-Tief bis auf 6,18 Franken abgestürzt.

Analysten zufolge spielten auch im dritten Quartal wieder zahlreiche Einmal-Faktoren mit hinein. Sie spielen damit etwa auf Rückstellungen für Kreditrisiken, negative Währungseffekte sowie Restrukturierungskosten an. Dass die Grossbank einerseits mit rückläufigen Erträgen, andererseits aber auch mit steigenden Kosten zu kämpfen gehabt habe, lasse sich hingegen nicht schönreden, meinen Marktteilnehmer.

Der bereinigte Vorsteuergewinn sei zwar - wie bei den meisten Konkurrenten - über den Schätzungen ausgefallen, heisst es bei Vontobel - bei der CS allerdings lediglich um 10 Prozent, während es etwa bei der UBS 53 Prozent gewesen seien. Gemäss den Analysten der ZKB hat der Ertrag am negativsten überrascht. Die adjustierte Eigenkapitalrendite von 5,7 Prozent stelle zudem keinen Treiber für eine positive Kursreaktion dar, heisst es in einem Kommentar.

Bei den einzelnen Geschäftsbereichen schneiden sowohl das International Wealth Management als auch die Swiss Universal Bank eher enttäuschend ab. Zudem verbucht das Corporate Center einmal mehr einen hohen Verlust. Das Investment Banking weiss hingegen zu glänzen. Der Beitrag aus diesem Geschäftsbereich zum Vorsteuergewinn fällt deutlich besser als erwartet aus. Ähnliches gilt für den Gewinnbeitrag aus Asien Pazifik.

Alles in allem seien die Zahlen schwächer als bei den Konkurrenten, ist die Ersteinschätzung bei den Analysten von Goldman Sachs. Man glaube nicht, dass die Zahlen am "Investment Case" (Rating Neutral) etwas ändere, heisst es bei der UBS.

Im Handel ist die enttäuschende Kursentwicklung der CS-Aktie im Vergleich mit den Valoren der beiden Rivalen UBS und Julius Bär ein allgegenwärtiges Thema. So sind die Aktien der CS im Vorfeld der Quartalsergebnisveröffentlichung auf den Stand von Ende Mai zurückgefallen. Der vorliegende Zahlenkranz zeige nun, dass der CS die etwas undankbare Rolle des diesjährigen Schlusslichts nicht ganz grundlos zufalle, meinte einer.

Zürich (awp)