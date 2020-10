Credit Suisse mit 38 Prozent tieferem Gewinn wegen Sondereffekt - CS-Aktie

Die Credit Suisse hat im dritten Quartal 2020 deutlich weniger verdient als im Vorjahr.

Das lag unter anderem an einem Verkauf im Vorjahr, der damals einen Extra-Gewinn in die Kassen der Credit-Suisse gespült hatte. Mit dem Ergebnis wurden auch die bereits vorsichtigen Marktprognosen verfehlt.

Die Erträge sanken im Sommerquartal um 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 5,20 Milliarden Franken. Der Reingewinn brach jedoch um 38 Prozent auf 546 Millionen Franken ein. Im dritten Quartal 2019 hatte der Verkauf der Fonds-Plattform InvestLab an Allfunds 327 Millionen Franken eingebracht.

Im Berichtsquartal fielen weitere Rückstellungen für Kreditrisiken in Höhe von 94 Millionen an, wie aus einer Mitteilung der Bank vom Donnerstag hervorging. Im ersten Quartal waren es 568 Millionen Franken und im zweiten Quartal 296 Millionen. Im ersten Quartal war es ausserdem noch zu Wertberichtigungen in der Höhe von 444 Millionen gekommen.

Hinzu kamen Kosten von 107 Millionen Franken wegen der laufenden Restrukturierung der Gruppe sowie Rückstellungen für bedeutende Rechtsstreitigkeiten von 152 Millionen.

Vor Steuern lag der Gewinn bei 803 Millionen Franken und damit 30 Prozent tiefer als im Vorjahr. Hier belasteten auch die Wechselkurse, insbesondere die US-Dollar-Schwäche im Quartal. Den negativen Nettoeffekt auf den Vorsteuergewinn beziffert die CS mit 103 Millionen Franken.

Mit den Zahlen wurden die Prognosen der Analysten auf allen Ebenen nicht erreicht. Gemäss AWP-Konsens wurde mit einem Gesamtertrag von 5,32 Milliarden sowie einem Vorsteuergewinn von 943 Millionen und einem Konzerngewinn von 620 Millionen gerechnet.

Mit Blick nach vorne heisst es, es sei nach wie vor ungewiss, wie sich die Pandemie entwickeln werde. Man gehe aber davon aus, dass Transaktionsvolumen und Handelsaktivität im Vermögensverwaltungsgeschäft und Investment-Banking-Geschäft angesichts des vorherrschenden Umfelds weiterhin hoch bleiben werden, da die Kunden auf die makroökonomischen Unsicherheiten reagieren würden.

Derweil sollen die wegen der Coronakrise auf Eis gelegten Aktienrückkäufe im Januar 2021 wieder aufgenommen werden.

CS will im nächsten Jahr Aktien für mindestens 1,0 Mrd Fr. zurückkaufen

Die Credit Suisse will ab nächstem Jahr wieder Aktien zurückkaufen. Der Verwaltungsrat habe ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 1,5 Milliarden Franken für 2021 genehmigt, teilte die Bank am Donnerstag zusammen mit den Quartalszahlen mit.

Im Gesamtjahr 2021 werde dabei ein Rückkauf von mindestens 1,0 Milliarde Franken erwartet - entsprechende Markt- und Wirtschaftsbedingungen allerdings vorausgesetzt, wie eingeschränkt wird. Die Aktienrückkäufe würden voraussichtlich im Januar 2021 beginnen, so die Grossbank. Das letzte Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Milliarden war kurz nach Beginn der Corona-Pandemie ausgesetzt worden. Bis zu diesem Zeitpunkt waren 28,5 Millionen Titel im Wert von 325 Millionen zurückgekauft worden.

Die Bank hatte bekanntlich auf Geheiss der Finma die Dividendenauszahlung für das Geschäftsjahr 2019 zweigeteilt. Die erste Hälfte von 0,1388 Franken pro Aktie war bereits im Frühling bewilligt bzw. ausbezahlt worden, über die zweite Hälfte wird an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 24. November abgestimmt. "Wir sind gut kapitalisiert und für ein weiteres Bilanzwachstum gut positioniert. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, dass wir die Auszahlung der zweiten Hälfte unserer Dividende für 2019 vorschlagen können und weitere Reserven für eine um 5 Prozent höhere Dividende 2020 für unsere Aktionäre bilden", sagte CEO Thomas Gottstein in der Medienmitteilung.

Für das Gesamtjahr 2021 rechnet die Bank laut den Angaben mit einer Kapitalausschüttung an die Aktionäre von insgesamt rund 1,8 bis 2,3 Milliarden Franken im Rahmen des geplanten Aktienrückkaufprogramms und einer erwarteten Dividende für 2020 von rund 765 Mio Millionen Franken.

Zürich (awp)