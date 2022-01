Credit Suisse im 4. Quartal von Rückstellungen belastet

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Grossbank Credit Suisse rechnet im Schlussquartal 2021 wegen hohen Rückstellungen nur mit einem in etwa ausgeglichenen Ergebnis vor Steuern. Die Quote des harten Kernkapitals habe zum Jahresende 2021 voraussichtlich aber die Schätzung von 14 Prozent übertroffen, während die Tier 1 Leverage Ratio Ende 2021 voraussichtlich über 6 Prozent liegen dürfte, teilte die Credit Suisse mit.

Im vierten Quartal seien für Rechtsstreitigkeiten 500 Millionen Franken zurückgestellt worden, die aber teilweise durch Gewinne von Immobilienverkäufen von 225 Millionen Franken ausgeglichen werden. In erster Linie gehe es um ältere Rechtsstreitigkeiten, die die Investment Bank betreffen würden.

Vor dem Abzug der bereits Anfang November 2021 angekündigten Goodwill-Wertverminderung von ungefähr 1,6 Milliarden Franken, wovon ungefähr 1,5 Milliarden Franken in der Investment Bank und ungefähr 100 Millionen Franken im Bereich Asia Pacific anfielen, werde dies zu einen erwarteten Vorsteuergewinn im Breakeven-Bereich resultieren, so die Bank weiter. Die Finanzergebnisse würden zurzeit noch im Detail finalisiert und am 10. Februar 2022 veröffentlicht.

