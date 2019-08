Credit Suisse holt Daniel Imhof als stv. Global Head of Investment Management - Aktie steigt

Der zuletzt in London tätige ehemalige UBS-Banker Daniel Imhof übernimmt ab November 2019 die Position als stellvertretender Global Head of Investment Management bei der Grossbank.

Imhof werde als "Head of Global Platinum Solutions and Client Services" für das Portfoliomanagement und die Betreuung von Kunden mit sehr hohen Vermögen (UHNW-Kunden) zuständig sein, teilte die Credit Suisse am Montag mit. Er rapportiert an Björn Jesch, der Anfang April die Leitung des Investment Managements innerhalb des Bereichs Investment Solutions & Products (IS&P) übernommen hatte.

Imhof war zuletzt als Verkaufschef beim Vermögensverwalter Schroders in London tätig. Davor verantwortete er bei der UBS als Global Head Portfolio Specialists unter anderem den Vertrieb von Fondslösungen.

Credit Suisse-Titel gewinnen am Montag zuletzt 1,81 Prozent auf 11,25 Franken.

sta/uh

Zürich (awp)