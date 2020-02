Credit Suisse friert anscheinend Boni ein trotz Gewinnanstieg - Aktie im Minus

Die Credit Suisse hat einem Medienbericht zufolge die Bonuszahlungen für das Investment Banking ein weiteres Jahr in Folge "eingefroren".

Der Bonus-Topf für die gesamte Gruppe für das Jahr 2019 verharre erneut auf dem Niveau vom Vorjahr bei rund 3,2 Milliarden Franken, schrieb die "Financial Times" (Montagausgabe) unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Der Verwaltungsrat versuche einen starken Gewinnanstieg und einen fallenden Aktienkurs in den vergangenen Jahren auszubalancieren, so die Zeitung weiter. Besonders betroffen seien die Mitarbeiter im Beratungsgeschäft der Investmentbank ("advisory and capital markets").

Die CS hatte erst im November den Chef der Einheit "Investment Banking and Capital Markets" (IBCM) ausgetauscht. Damit reagierte die Bank auf eine durchwachsene Bilanz der Sparte, die bei Firmenübernahmen und -verkäufen berät und Unternehmen unterstützt, Fremdkapital aufzunehmen oder neue Aktien zu platzieren.

Die Credit Suisse wollte den Bericht der FT nicht kommentieren.

Aktuell fällt die CS-Aktie im Schweizer Handel um 0,61 Prozent auf 12,14 Franken.

ys/tt

Zürich (awp)