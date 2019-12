Credit Suisse erwartet 450 Millionen-Gewinn auf SIX-Beteiligung

Zürich (awp) - Die Grossbank Credit Suisse (CS) erwartet aus ihrer Beteiligung am Börsenbetreiber SIX einen Vorsteuergewinn von "mindestens 450 Millionen Franken". Der im vierten Quartal anfallende Gewinn werde in der Schweizer Einheit (SUB) und im Vermögensverwaltungsgeschäft (IWM) verbucht, teilte die CS am Freitag mit.

Der Gewinn ist laut der Mitteilung die Folge einer Überprüfung der buchhalterischen Bewertung der SIX-Aktien: Die CS habe beschlossen, für die Investition einen "Fair value"-Massstab nach US GAAP anzuwenden. Die Aufwertung dürfte zudem rund 10 Basispunkte zur Kernkapitalquote (CET1) der Grossbank beitragen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Grossbank betont, dass es sich um eine reine buchhalterische Änderung handelt. Credit Suisse bleibe ein langfristiger Aktionär der SIX-Gruppe, nachdem sie in den vergangenen Jahren ihren Anteil auf 15 Prozent angehoben habe.

tp/kw