Credit Suisse-Aktie: Zukunft der Credit Suisse weiter ungewiss - UBS-Chef Ralph Hamers soll wohl fusionierte Bank leiten

Der Bundesrat soll sich angesichts einer möglichen Übernahme durch die UBS zu einer Sitzung getroffen haben. Derweil forderte der Bankpersonalverband eine Task Force zur Sicherung der Arbeitsplätze.

In der Task Force sollen Vertreter des Arbeitgebers, der Personalkommission sowie der Arbeitnehmenden-Verbände vertreten sein. Weitere involvierte Akteure - seien es andere Banken, SNB oder Bund - seien ebenfalls zur Teilnahme aufgefordert. "Es dürfen keine Fakten geschaffen werden, bevor die Sozialpartner involviert wurden", heisst es in einer Mitteilung des Verbandes vom Sonntag.

Die Credit Suisse beschäftigte in der Schweiz gemäss früheren Angaben per Ende 2022 rund 16'700 Angestellte, weltweit waren es 50'480. Im letzten Oktober hatte die Bank den Abbau weltweit von rund 9000 Stellen von damals rund 52'000 Stellen angekündigt. Demnach sollte die Bank Ende 2025 noch 43'000 Mitarbeitende haben, hiess es damals.

Geschlossene Rollläden in Bern

Derweil kursierten am Sonntag weitere Gerüchte. So hiess es etwa, die britischen Bankenaufsichtsbehörden hätte eine Übernahme der Credit Suisse durch die UBS offenbar bereits abgesegnet. Dies zumindest berichtet der britische Newssender Sky News (online). Die Bank of England habe ihren internationalen Kollegen und der UBS signalisiert, dass sie die Notfalltransaktion, die die beiden Bankengiganten am Sonntag ankündigen wollten, unterstützen werde, hiess es.

Von den Bundesbehörden war am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA keine Stellungnahme zu bekommen. Der Bundesrat soll sich aber gemäss Medienberichten im Bernerhof versammelt haben. Gemäss eines Fotografen der Agentur waren die Rollläden am Sitz des Eidg. Finanzdepartements heruntergelassen. Vor die Linse getreten ist aber etwa Nationalbankpräsident Thomas Jordan beim Verlassen des Gebäudes.

UBS soll eine Milliarde geboten haben

Bei den Gesprächen soll es nach Medienangaben erneut um die Rettung der Credit Suisse gehen. Das Aktiengeschäft zwischen den beiden Banken soll noch am (heutigen) Sonntagabend unterzeichnet werden und zwar zu einem Bruchteil des Schlusskurses der Credit Suisse-Aktien vom Freitag. Die Aktionäre würden damit praktisch leer ausgehen, wie vier mit der Sache vertraute Personen der FT sagten.

Demnach habe die UBS offeriert, 25 Rappen je Aktie in eigenen Anteilen zu bezahlen. Am Freitag beendeten CS den Handel mit einem Kurs von rund 1,86 Franken. Zudem habe die UBS darauf bestanden, dass das Geschäft ungültig wird, sollten ihre Kreditausfallspreads, also die Absicherungen gegen einen Zahlungsausfall, um 100 Basispunkte oder mehr ansteigen.

Investment-Banking-Experte: UBS kann von Situation profitieren

Eine Fusion der Credit Suisse (CS) mit der UBS würde laut Investment-Banking-Experte Andreas Ita "sofort Ruhe schaffen". Die UBS könnte gar davon profitieren, dass die Finanzmarktaufsicht eine solche früher als nicht goutierte Fusion heute wohl durchwinken würde.

"Hier wurde in der Vergangenheit durch verschiedenste Akteure immer wieder auf eine mögliche verzerrende Marktstellung verwiesen", sagte Ita im Interview mit der "NZZ am Sonntag". "In der gegenwärtigen Situation ist aber ein gewisser Pragmatismus gefragt." Eine Fusion geschähe allerdings zum Leidwesen der Angestellten, die einen massiven Personalabbau zu befürchten hätten. Bei einem Verkauf ins Ausland sei diese Gefahr nicht so gross.

Bei einer Aufspaltung der Bank in die jeweiligen Geschäftsfelder wäre die Investmentsparte zudem nicht überlebensfähig und müsste eingestellt werden. "Dies müsste rasch geschehen und wäre eine grosse Herausforderung für alle Beteiligten", so Ita. Denn die Investmentbank sei auf verschiedene Rechtseinheiten des Konzerns aufgeteilt. Das Herauslösen benötigte Zeit.

Das gesunde Schweizer Geschäft mit mehrheitlich Schweizer Firmen- und Privatkunden vom Rest abzutrennen, wäre zwar möglich, sagte Ita. "Trotzdem würde dies die Situation nicht einfacher machen." Bliebe nur noch eine Rechtseinheit übrig mit Investment-Banking-Aktiven und internationaler Vermögensverwaltung, wäre diese wohl nicht überlebensfähig. Unter anderem käme es zu einem Mitarbeitenden-Exodus. "Die Trading-Bücher würden dann den noch verbleibenden Leuten überlassen, eine sehr gefährliche Situation. Ein solches Szenario würde mir am meisten Sorgen machen."

UBS soll Milliardengarantien für CS-Übernahme verlangen

In den Gesprächen um die Beilegung der CS-Krise soll die Grossbank UBS im Fall einer möglichen Übernahme der Credit Suisse Staatsgarantien in Höhe von rund 6 Milliarden Dollar verlangen. Das schreibt die Nachrichtenagentur Reuters am späten Samstagabend unter Berufung auf Personen mit Kenntnis der Gespräche.

Die Garantien sollen die Kosten für die Abwicklung von Teilen der Credit Suisse decken wie auch potenzielle Kosten für Rechtsstreitigkeiten, heisst es in dem Artikel weiter. Die Diskussionen darüber seien weiterhin im Gang und auch die Zahl könnte noch ändern. Die US-Nachrichtenagentur Bloomberg hatte bereits am Nachmittag berichtet, dass die UBS für den Übernahmefall Sicherheiten vom Staat verlange.

Die Gespräche träfen derweil auf grosse Hindernisse, hiess es im Reuters-Bericht vom Abend weiter. So könnte eine Fusion von UBS und CS zum Abbau von rund 10'000 Arbeitsplätzen führen. Wegen der Komplexität einer Zusammenführung der beiden Banken könnten die Gespräche auch noch weit bis weit in den Sonntag hinein dauern, zitierte Reuters eine informierte Person.

Um die Krise der mit einem anhaltenden Vertrauensschwund kämpfende Grossbank Credit Suisse zu lösen, drängen die Schweizer Behörden offenbar die CS-Konkurrentin UBS dazu, die Credit Suisse ganz oder in Teilen zu übernehmen. Am Abend hat sich auch der Bundesrat zu einer dringlichen Sitzung zur CS-Situation getroffen. Offiziell wollten sich weder die Behörden noch die beiden Grossbanken zu den Verhandlungen äussern.

Mitte-Präsident Gerhard Pfister regt Finma-Stärkung an

Mitte-Präsident Gerhard Pfister will nach der Credit-Suisse-Rettung durch die Schweizerische Nationalbank (SNB) "allenfalls" die Finanzmarktaufsicht Finma stärken. "Wir müssen darum prüfen, ob sie die Möglichkeit erhalten soll, Bussen zu verteilen", so Pfister.

Bei den nach der Finanzkrise beschlossenen Regeln für systemrelevante Banken will er allerdings nicht nachjustieren. "Die unternehmerische Verantwortung, die CS zu stabilisieren, liegt jetzt bei CEO Ulrich Körner", sagte Pfister im Interview mit der "SonntagsZeitung". Er vertraue der CS-Spitze um Körner und Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann. "Ich habe den Eindruck, dass die jetzige Führung alles unternimmt, um die Bank zu retten."

Dass die SNB ihrem Auftrag gemäss der systemrelevanten CS Liquidität zur Verfügung gestellt hat, sei richtig, so Pfister weiter. Aber: "Es ist tatsächlich erklärungsbedürftig, dass Unternehmen nur aufgrund ihrer Grösse und Bedeutung für die Schweiz Unterstützung erhalten, während kleinere Firmen, die in Not geraten, leer ausgehen."

Auch FDP-Präsident Thierry Burkart will die "Wirksamkeit der Regulierung" der Banken überprüfen, wie er im Interview mit der "SonntagsZeitung" sagte. "Zudem müssen wir prüfen, ob Sanktionsmittel genügend Wirkung haben." Er warne aber vor Schnellschüssen: "Die CS war mit hohen Bussen seitens der Regulatoren der USA, Grossbritanniens und Frankreichs konfrontiert. Offenbar haben auch diese Länder die aktuelle Situation nicht abwenden können.. Die CS war mit hohen Bussen seitens der Regulatoren der USA, Grossbritanniens und Frankreichs konfrontiert. Offenbar haben auch diese Länder die aktuelle Situation nicht abwenden können."

CS-Rettung: Bankpersonalverband fordert Task-Force zu Arbeitsplätzen

Was auch immer mit der Credit Suisse geschieht, es dürften sehr viele Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Der Schweizerische Bankpersonalverband (SBPV) fordert darum jetzt eine Task-Force zu Arbeitsplätzen.

"Die Situation der Credit Suisse hat sich in den letzten Tagen weiter verschärft, eine Übernahme zeichnet sich ab. Der fordert die sofortige Einsetzung einer Task-Force zu den gefährdeten Arbeitsplätzen und hat dazu am Samstag die CS-Verantwortlichen kontaktiert", heisst es in einer Mitteilung des Verbandes vom Sonntag.

Es sei zu befürchten, dass es bei der Credit Suisse um deutlich mehr Stellen geht, als noch im letzten Herbst bei der strategischen Neuausrichtung der Bank kommuniziert. Darüber hinaus wären laut dem Verband auch ausserhalb der Bankbranche potenziell zehntausende Stellen gefährdet.

Die Credit Suisse beschäftigte in der Schweiz gemäss früheren Angaben per Ende 2022 rund 16'700 Angestellte, weltweit waren es 50'480. Im letzten Oktober hatte die Bank den Abbau weltweit von rund 9000 Stellen von damals rund 52'000 Stellen angekündigt. Demnach sollte die Bank Ende 2025 noch 43'000 Mitarbeitende haben, hiess es damals.

"In jedem Szenario"

In der Task Force sollten laut dem Verband Vertreter des Arbeitgebers, der Personalkommission sowie der Arbeitnehmenden-Verbände vertreten sein. Weitere involvierte Akteure - seien es andere Banken, SNB oder Bund - seien ebenfalls zur Teilnahme aufgefordert. "Es dürfen keine Fakten geschaffen werden, bevor die Sozialpartner involviert wurden", so der Verband.

Der mit der Credit Suisse seit 2016 bestehende Sozialplan sei zwar gut und müsse in jedem Szenario zur Anwendung kommen. Es brauche aber zusätzliche Massnahmen, um die dramatischen volkswirtschaftlichen Folgen abzufedern, so der SBPV weiter in seiner Mitteilung. "Weder die tausenden engagierten CS-Mitarbeitenden, die in der Schweiz erfolgreich sind, noch die Allgemeinheit dürfen für die Fehler der früheren Führung die Zeche zahlen."

UK-Behörden haben Übernahme der CS durch UBS abgesegnet

Die britischen Bankenaufsichtsbehörden haben die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS offenbar bereits abgesegnet. Dies zumindest berichtet der britische Newssender Sky News (online).

Die Bank of England habe ihren internationalen Kollegen und der UBS signalisiert, dass sie die Notfalltransaktion, die die beiden Bankengiganten am Sonntag ankündigen wollten, unterstützen werde, schreibt Sky.

Jeremy Hunt, Schatzkanzler der britischen Regierung, und Andrew Bailey, der Gouverneur der Bank of England, würden über die Entwicklungen im Zusammenhang mit der bedeutendsten globalen Bankenfusion seit der Finanzkrise vor 15 Jahren auf dem Laufenden gehalten, heisst es weiter.

UBS will CS für bis zu eine Milliarde Dollar kaufen

Die UBS hat angeboten, die Credit Suisse für bis zu eine Milliarde US-Dollar zu übernehmen. Dazu planen die Schweizer Behörden die Gesetze so zu ändern, dass eine Abstimmung der Aktionäre für die Transaktion umgangen werden kann. So soll garantiert werden, dass die Transaktion bis Montag abgeschlossen wird, wie die "Financial Times" (FT) am Sonntag mitteilte.

Das Aktiengeschäft zwischen den beiden Banken soll noch am (heutigen) Sonntagabend unterzeichnet werden und zwar zu einem Bruchteil des Schlusskurses der Credit Suisse-Aktien vom Freitag. Die Aktionäre würden damit praktisch leer ausgehen, wie vier mit der Sache vertraute Personen der FT sagten. Eine Sprecherin der Credit Suisse wollte den Beitrag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP nicht kommentieren.

Demnach habe die UBS offeriert, 25 Rappen je Aktie in eigenen Anteilen zu bezahlen. Am Freitag beendeten CS den Handel mit einem Kurs von rund 1,86 Franken. Zudem habe die UBS darauf bestanden, dass das Geschäft ungültig wird, sollten ihre Kreditausfallspreads, also die Absicherungen gegen einen Zahlungsausfall, um 100 Basispunkte oder mehr ansteigen.

Da die Situation sich schnell verändere, gebe es keine Garantie, dass die Bedingungen unverändert bleiben oder dass eine Einigung erzielt werde, heisst es in dem Bericht weiter. Einige der Gesprächspartner der FT hätten zudem kritisiert, dass die derzeitigen Bedingungen die Aktionäre der Credit Suisse unfair behandeln würden. Auch das Aushebeln der normalen Corporate Governance-Regeln für die UBS-Aktionäre sei auf Kritik gestossen.

Bei der Aushandlung der Kondiktionen hätten die Schweizerische Nationalbank und die Finma eine entscheidende Rolle gespielt. Zwischen Credit Suisse und UBS selber habe es nur wenige Kontakte geben, sagten die Informanten der FT weiter. Seit vergangenem Mittwoch befänden sich beide Banken in Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden, nachdem die CS um eine Notfallkreditlinie in Höhe von 50 Milliarden Franken gebeten hatte.

Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hat die Credit Suisse die Bedingungen der UBS mit Rückendeckung der grössten Aktionäre jedoch zurückgewiesen.

UBS-Chef Ralph Hamers soll fusionierte Bank leiten

Die Gerüchte verdichten sich, dass UBS-Chef Ralph Hamers die fusionierte Superbank aus UBS und Credit Suisse leiten soll. Dies berichtet die Handelszeitung am Sonntag (online) unter Berufung auf Insiderinformationen.

Der Verwaltungsrat soll in seiner jetzigen Besetzung bestehen bleiben, heisst es weiter. Eine vorher spekulierte Berufung von Ex-SNB-Präsident Philipp Hildebrand in den Verwaltungsrat soll es demnach nicht geben. Auch Spekulationen einer Rückkehr von Sergio Ermotti, dem jetzigen Verwaltungsratspräsidenten der Swiss Re, zur UBS hätten sich nicht bewahrheitet, so das Blatt weiter.

Zürich/London (awp/sda)