Credit-Suisse Aktie: Wird der Deal zwischen CS und UBS noch am Samstagabend abgeschlossen?

Schweizerische Nationalbank (SNB), Finma, UBS und Credit Suisse bemühten sich um eine schnelle Einigung, wie mit den Gesprächen vertraute Personen gegenüber der "Financial Times" (FT) am Samstag sagten.

Die SNB und die Aufsichtsbehörde Finma hätten ihren internationalen Amtskollegen mitgeteilt, dass eine Übernahem durch die UBS die einzige Möglichkeit sei, um einen Zusammenbruch des Vertrauens in die CS zu verhindern. Allein in der vergangen Woche seien während der Turbulenzen täglich mehr als 10 Milliarden Franken von Einlagen aus der CS abgeflossen.

Die Aufsichtsbehörden in den USA, Grossbritannien und der Schweiz würden zudem die rechtliche Struktur der Transaktion prüfen. Die beinhalte auch verschiedene Zugeständnisse an die UBS. Diese möchte etwa die Möglichkeit haben, alle nötigen globalen Kapitalvorschriften schrittweise erfüllen zu können. Darüber hinaus habe die UBS eine Art Entschädigung oder eine Vereinbarung des Bundes zur Deckung künftiger Rechtskosten gefordert.

Weder CS noch UBS wollten sich zu der Angelegenheit gegenüber der Nachrichtenagentur AWP äussern.

offenbar wollen grosse Banken Geschäfte mit CS einschränken

Mindestens vier grosse Banken sollen beschlossen haben, ihre Geschäfte mit der Credit Suisse oder deren Wertpapieren einzuschränken. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag unter Berufung auf fünf mit der Sache vertraute Personen.

Die Deutsche Bank etwa habe in dieser Woche den Beleihungswert von Wertpapieren der Credit Suisse - wie etwa Anleihen, die von ihren Wealth-Management-Kunden als Kreditsicherheiten gestellt werden - gesenkt. Das berichtete laut dem Artikel ein leitender Angestellter eines europäischen Vermögensverwalters, der Geschäftsbeziehungen zur Deutschen Bank pflegt. Früher habe die Bank diese Wertpapiere mit 70 bis 80 Prozent des Nennwerts bewertet, so sagte er.

Das Private-Banking-Geschäft der britischen HSBC habe damit begonnen, seine Kredite im Zusammenhang mit Wertpapieren der CS, die sich in den Händen von Kunden in Europa und Asien befänden, zu überprüfen. Auch hier beruft sich Reuters auf eine Person mit direkter Kenntnis der Sache. HSBC habe noch keine Entscheidung über die Verringerung ihres Engagements bei der CS getroffen, beobachte aber die Entwicklungen genau und wolle Anfang nächster Woche eine Entscheidung darüber treffen, so die nicht genannte Quelle.

Die französische Société Générale ihrerseits habe ihre Positionen mit der CS als Gegenpartei in den letzten Wochen abgebaut und behalte nun die bestehenden Positionen. Erhöhen werde sie diese aber nicht weiter, sagten zwei Personen gemäss dem Artikel.

Eine globale Bank, die mit der CS in Asien direkt zusammenarbeitet, soll bei Geschäften mit der Schweizer Bank zudem Vorauszahlungen verlangen, um später kein Geld einzutreiben zu müssen. Und ein weiters weltweit tätiges Finanzinstitut habe sein unbesichertes Engagement bei der Credit Suisse reduziert, wie eine weitere nicht genannte Quelle sagte. Weiterhin biete die nicht genannte Bank zwar Pensionsgeschäfte an. Dabei handle es sich jedoch um besicherte Kredite.

Offizielle Vertreter der Banken äusserten sich gegenüber Reuters nicht. Von Seiten der CS hiess es auf Anfrage von AWP, man kommentiere das Geschriebene nicht.

UBS will Sicherheiten vom Staat bei möglicher CS-Übernahme

Die UBS hat den Bundesrat um eine Absicherung möglicher Risiken gebeten, sollte sie die Credit Suisse ganz oder teilweise übernehmen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Samstag unter Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Dem Beitrag zufolge erörtere die UBS Szenarien, um gegen mögliche Rechtskosten und potenzielle Verluste nach der Übernahme abgesichert zu sein. Aktuell prüfe die UBS eine vollständige oder teilweise Übernahme der angeschlagenen Konkurrentin Credit Suisse.

Das wahrscheinlichste Szenario sehe vor, dass die UBS die Wealth- und Asset-Management-Einheiten der Credit Suisse erwirbt. Die Investmentbanking-Sparte solle hingegen abgestossen werden, so die Person zu Bloomberg weiter.

Am Donnerstag hatte Bloomberg noch berichtet, dass UBS und CS eine Zwangsfusion ablehnen würden. Als Grund führte die UBS an, sich ganz auf die eigene Vermögensverwaltungsstrategie konzentrieren zu wollen. Auch wurden mögliche Risiken durch die Übernahme als Hindernis genannt.

Schweizer Banken werben aktiv um CS-Kunden - Szenarien für die Bank

Einige Schweizer Banken nutzen die Schwäche der Credit Suisse gezielt aus, um deren Kundschaft abzuwerben. Der "Schweiz am Wochenende" (SaW) sind Aktivitäten mehrerer Kantonalbanken bekannt. Sie riefen Kunden an, die sowohl bei der CS wie auch bei der Kantonalbank ein Konto haben.

Die Kunden wurden aufgefordert, ihre Mittel gänzlich von der CS zur Kantonalbank zu verschieben, so der Bericht. Ein solcher Fall sei auch aus der Migros-Bank bekannt. In der UBS hingegen gab es informelle Anweisungen, genau dies nicht zu tun. Niemand habe ein Interesse daran, die Credit Suisse in noch grössere Schwierigkeiten zu bringen.

Szenarien für die CS

Derweil laufen dieses Wochenende laut übereinstimmenden Medienberichten intensive Gespräche über die Zukunft der Credit Suisse. So will die "Financial Times" wissen, dass eine teilweise oder vollständige Übernahme der strauchelnden Bank durch den Konkurrenten UBS diskutiert werde. Die SNB und die Finma hätten die Gespräche organisiert. Eine Fusion der beiden Banken sei der "Plan A".

Die komplette Übernahme der CS durch die grösste Schweizer Bank sei indes "kein Szenario", schreibt die SaW und beruft sich auf "gut informierte Kreise". Einerseits zeige die UBS kein Interesse daran, andererseits gebe es wettbewerbsrechtliche Bedenken. Ein Thema sei aber "gemäss zuverlässigen Informationen" ein Kauf des internationalen Vermögensverwaltungsgeschäfts durch die UBS.

Laut einem Aufteilungs-Szenario des Finanzportals "Inside Paradeplatz" würde sowohl das Schweizer, wie auch das globale Wealth Management der CS bei der UBS landen. Das Schweizer Privat- und Firmenkundengeschäft könnten "laut einer Quelle" die Zürcher Kantonalbank und die Raiffeisen-Gruppe unter sich aufteilen.

Die Ausland-Assets der CS im Investment-Banking würden gemäss dem Gesprächspartner zunächst von der Nationalbank gestützt, um diese dann in einer internationalen Auktion dem Meistbietenden zu verkaufen. Was mit der vierten CS-Division passieren würde, dem Asset Management, sei hingegen offen. Die Deutsche Bank habe jedenfalls früher Interesse gezeigt.

Ethos für Abspaltung des CS-Schweizgeschäfts bei UBS-Übernahme

Ethos-Chef Vincent Kaufmann hat sich für eine Abspaltung des Schweizgeschäfts der Credit Suisse ausgesprochen, sollte die Bank von der UBS übernommen werden. Die so neu geschaffene Bank soll dann unabhängig kotiert werden, sagte er am Samstag dem US-amerikanische TV-Sender CNBC.

Eine Fusion mit der UBS wäre ein sehr hohes systemisches Risiko für die Schweiz und würde "auch ein gefährliches Monopol für die Schweizer Bürger schaffen," so Kaufmann weiter. Die von der Stiftung Ethos vertretenen Aktionäre halten zusammen mehr als drei Prozent der Credit Suisse-Aktien.

Zürich (awp)