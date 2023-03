Credit Suisse-Aktie: US-Finanzministerium prüft wohl Engagement von US-Banken bei CS - SNB hilft wenn nötig mit Liquidität

Das sagten mit der Sache vertraute Personen zur Nachrichtenagentur "Bloomberg", wie diese am Mittwochabend berichtete.

Nachdem die Aktien am Mittwoch im Schweizer Markt einen massiven Einbruch erlebt hatten, wolle das Ministerium wissen, wie stark die Banken gegenüber der CS exponiert sind. Es arbeite dabei zudem eng mit den europäischen Aufsichtsbehörden zusammen, heisst es in dem Artikel weiter.

Die Credit Suisse bemüht sich derweil, ihre Anleger zu beruhigen, nachdem die Aussagen eines Vertreters des Grossaktionärs Saudi National Bank am Mittwoch für massive Unruhe gesorgt hatten.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass auch die Europäische Zentralbank (EZB) den Fall offenbar eng verfolgt. Gemäss dem "Wall Street Journal" hat sie die von ihr beaufsichtigten Banken kontaktiert. Sie wolle wissen, welche Engagements die Finanzhäuser gegenüber der Credit Suisse haben.

CS Schweiz-Chef betont gute Kapitalisierung der CS

Der CEO der Credit Suisse Schweiz, André Helfenstein, hat am Mittwoch versucht, die Bankkunden angesichts des Absturzes des CS-Aktienkurses zu beruhigen. Die Credit Suisse sei noch immer eine "sehr gut kapitalisierte Bank", betonte er in einem Interview mit "Blick TV".

Natürlich sei die Bank nicht zufrieden damit, wo sich der Aktienkurs befinde, sagte Helfenstein. Der Aktienkurs habe aber nichts mit der Sicherheit der Kundeneinlagen zu tun, betonte er. Das Absacken des Aktienkurses habe damit zu tun, dass die Bankentitel wegen der Probleme von US-Regionalbanken unter Druck stünden.

Das von ihm geleitete Schweizer Geschäft sei zudem gut aufgestellt und arbeite gut, sagte der CS Schweiz-CEO. Die Bank wolle nun nahe bei den Kunden sein und zudem den Umbau der Bank konsequent weiterzuführen. Die CS werde in zwei Jahren eine andere Bank sein als heute, sie werde stabiler aufgestellt sein und sich auf die Schweiz und auf das Vermögensverwaltungsgeschäft konzentrieren.

Allerdings stehe die Grossbank nun wegen der Restrukturierung und dem "anspruchsvollen Geschäftsjahr 2022" mit einem Milliardenverlust im Blickfeld, sagte Helfenstein. "Es ist unruhiger um uns." Die Credit Suisse hatte im vergangenen Jahr einen Verlust von 7,3 Milliarden Franken und massive Abzüge von Kundenvermögen in Höhe von 123 Milliarden vermeldet.

CS erörtert wohl mit Behörden Wege zur Stabilisierung

Die angeschlagene Credit Suisse soll gemäss einem Medienbericht zusammen mit den Schweizer Behörden Möglichkeiten prüfen, wie die Bank stabilisiert werden kann. Die Regierungsvertreter und die Bankenführung hätten über Optionen gesprochen, die von einer öffentlichen Unterstützungserklärung bis hin zu einer möglichen Liquiditätssicherung reichten, schrieb die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Mittwochabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Auch eine Abspaltung der Schweizer Einheit oder ein Zusammenschluss mit der grösseren Konkurrentin UBS seien im Gespräch, sagten die nicht genannten Personen. Es sei allerdings unklar, ob ein solcher Schritt tatsächlich getan werde und wenn ja, welcher, relativierten sie.

Die Planung des Szenarios sei schon seit längerem im Gange, heisst es weiter. Doch nachdem die Aktien am Mittwoch auf ein neues Rekordtief gefallen sind und die Kosten für die Absicherung eines Zahlungsausfalls ein "Krisenniveau" erreicht hätten, sei die Dringlichkeit erhöht worden.

SNB wird CS im Bedarfsfall Liquidität geben

Die SNB stellt der CS bei Bedarf Liquidität zur Verfügung. Das teilte diese am Mittwochabend zusammen mit der Finma mit. Es gebe aktuell zudem keine Hinweise auf eine direkte Ansteckungsgefahr für Schweizer Institute aufgrund der Probleme der US-Banken, heisst es.

Die Aktien der CS verloren am Mittwoch im Handel an der Schweizer Börse teils über 30 Prozent an Wert, nachdem ein Verantwortlicher der Grossaktionärin Saudi National Bank (ebenfalls abgekürzt SNB) erklärt hatte, der CS keine weiteren Finanzhilfen zu leisten. Der Kurssturz zog in seinem Sog die Titel der gesamten europäischen Bankenbranche mit sich in die Tiefe. Nachdem am vergangenen Freitag die Silicon Valley Bank (SVB) zusammengebrochen war, wandten sich die Anleger ohnehin schon von Bankentiteln ab.

tv/tp

Washington (awp)