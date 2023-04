Credit Suisse-Aktie und UBS-Aktie: Finanzministerin steht zur CS-Rettung durch UBS - Parlament tagt ausserordentlich zu CS-Krise

Der richtige Schritt, wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter im Interview mit "Finanz und Wirtschaft" sagt.

"Oberstes Ziel des Bundesrats war, die Stabilität der Schweizer Volkswirtschaft und des Schweizer Finanzplatzes zu sichern und eine internationale Finanzkrise zu verhindern", so die Finanzministerin. "Unter den gegebenen Umständen war und ist es die bestmögliche Wahl, die auch den Staat und den Steuerzahler am wenigsten belastet."

Immerhin hätten sich die Finanzmärkte sich seither stabilisiert. "Ein Konkurs von CS am Montagmorgen - das hätte ein Grounding der Schweizer Wirtschaft bedeuten können."

Wie die Politikerin weiter erklärt, beschäftigte sie das Thema Credit Suisse schon seit Monaten. "Ich bin jetzt seit drei Monaten im Finanzdepartement. An meinem zweiten Arbeitstag habe ich eine Sitzung des Lenkungsgremiums Finanzkrisen mit der Nationalbank und der Finma zum Thema CS einberufen."

Auf verschiedene Szenarien vorbereiten

Man habe die Entwicklungen sehr eng verfolgt, und sich auf verschiedene Szenarien vorbereitet. "Die zentrale Frage war stets: Wann ist der Zeitpunkt da, an dem die Behörden eingreifen müssen?" Am Schluss sei die Frage durch die Beschleunigung nach dem Konkurs der Silicon Valley Bank beantwortet worden. "Die Finma hatte aber von CS schon früher verlangt, sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten, auch auf einen Verkauf."

Mit Blick nach vorne sei es nun wichtig, die Fusion abzuschliessen, so Keller-Sutter weiter. Die UBS habe sowohl die Verantwortung als auch die Hauptrisiken übernommen. Zwar übernehme auch der Bund gewisse Risiken, sie würde aber nicht so weit gehen, deshalb von einer Staatsgarantie für UBS zu sprechen. Ohne Staat hätte es den Deal nicht gegeben. "Allerdings hatte auch UBS Interesse an einer Lösung zugunsten der nationalen und der internationalen Finanzstabilität. Auch sie hätte als gesunde Bank in Mitleidenschaft gezogen werden können."

Was die künftige Grösse und Struktur der UBS betrifft, betont die Bundesrätin dass die UBS nach der Übernahme mehr Eigenkapital halten müsse. "Das wird sie eher dazu zwingen, zu schrumpfen." Sie werde die Risiken in der Investmentbank von CS herunterfahren. Allerdings seien Überlegungen zur Struktur von künftigen UBS nach der Fusion anzustellen.

Während der Finanzplatz Schweiz laut Keller-Sutter nicht an Attraktivität verloren hat, schreibt sie den möglichen Reputationsschaden weder dem Bundesrat noch der Finma noch der Nationalbank zu, sondern CS. "Der Reputationsschaden betrifft sie. Die Schweiz wurde durch die Bank in eine unmögliche Lage gebracht."

Parlament tagt ausserordentlich wegen der Krise der Credit Suisse

National- und Ständerat werden sich an einer ausserordentlichen Session in dieser Woche ausschliesslich mit dem Debakel rund um die Grossbank Credit Suisse beschäftigen. Themen sind die Absegnung der Milliarden-Verpflichtungen des Bundes und eine Reihe von Prüfaufträgen.

Das Sessionsprogramm sieht Sitzungen am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag vor. Anders als in ordentlichen Sessionen werden die beiden Kammern nicht gleichzeitig debattieren, sondern alternierend. In beiden Räten steht als Erstes eine Erklärung des Bundesrates auf dem Programm.

Im Zentrum der Session steht die nachträgliche Bewilligung der Verpflichtungen von 109 Milliarden Franken, die der Bund im Zusammenhang mit der Übernahme der CS durch die UBS bereits eingegangen ist. Die Finanzdelegation der Räte (Findel) hatte das Geld am 19. März freigegeben, am Tag, an dem der Zusammenschluss der beiden Grossbanken und damit das Aus für die CS beschlossen wurde.

Erste Vorstösse zur Bankenkrise

Die SP-Fraktion will den Garantien des Bundes nur unter einer Bedingung zustimmen: Das Parlament soll eine sofortige neue Regelung verlangen, damit ein Fall wie jener der CS nicht mehr passieren kann. "Wir sind nicht bereit, die Augen zu verschliessen", twitterte SP-Co-Präsident Cédric Wermuth dazu.

Auch die SVP-Fraktion knüpft ihr Ja an Bedingungen, die aber der Bundesrat erfüllen muss. Die SVP verlangt unter anderem eine verbindliche Zusicherung, die "Too big to fail"-Regelung zu verbessern. Diese müsse künftig immer greifen.

Unmittelbare Folgen hätte ein Nein zu den Nachtragskrediten aber nicht. "Ein Nein wäre eine Rüge an Bundesrat und Finanzdelegation", sagte kürzlich Ständerätin Johanna Gapany (FDP/FR), Präsidentin der Finanzkommission des Ständerats (FK-S).

Die Ständeratskommission beantragt ohne Gegenstimme ein Ja zu den Garantien. Sie will aber, dass weitere allfällig nötige Mittel vom Bund im Zusammenhang mit der CS-Übernahme nicht mehr über Notrecht beschlossen werden.

Der Ständerat befasst sich ab Dienstagvormittag als Erstes mit dem Geschäft. Der Nationalrat wird dann am Dienstagabend ein erstes Mal über die Notkredite diskutieren. In der FK-N, die die Kredite mit 17 zu 1 Stimme bei 4 Enthaltungen unterstützt, stellt die Mehrheit keine zusätzlichen Forderungen zu den Verpflichtungskrediten.

Es gibt aber Minderheitsanträge, etwa zu den Rahmenbedingungen für die Verwendung der Kredite, die Offenlegung der vom Bund abgeschlossenen Verträge, den Schutz der Arbeitsplätze und weitere Kreditbewilligungen auf dem Dringlichkeitsweg.

Keine verbindlichen Aufträge

Debattiert werden ferner mehrere Kommissionspostulate, die das Justiz- und das Finanzdepartement beauftragen wollen, verschiedene Rechtsgrundlagen unter die Lupe zu nehmen. Namentlich die Anwendung von Notrecht, die Prüfung einer möglichen Klage gegen die CS-Führung und eine Revision der "Too big to fail"-Regeln soll die Regierung vertiefter anschauen.

Auf Motionen mit verbindlichen Aufträgen verzichteten die Kommissionen bisher. Man wolle verhindern, dass beide Räte um Formulierungen von Änderungsanträgen ringen würden, sagte Ständerätin Eva Herzog (SP/BS) namens der FK-S. "Es geht darum, dem Bundesrat möglichst rasch etwas mit auf den Weg zu geben."

Die SP gibt sich damit aber nicht zufrieden. Mit einem Ordnungsantrag will sie verlangen, dass während der ausserordentlichen Session auch über zwei Motionen von Mitgliedern ihrer Fraktion diskutiert wird. Die Vorstösse fordern höhere Eigenkapitalanforderungen für global tätige Grossbanken sowie ein Boni-Verbot für systemrelevante Banken. Über den Ordnungsantrag wird voraussichtlich am Dienstagabend abgestimmt.

Der Bundesrat, der die ausserordentliche Session mit einer Erklärung in beiden Räten eröffnen wird, wird sich wohl vielen kritischen Fragen stellen müssen. Am strengsten hat es dabei Finanzministerin Karin Keller-Sutter; sie muss in fast allen Debatten dabei sein.

PUK noch nicht Thema

Der zweite und der dritte Tag der ausserordentlichen Session sind lediglich für die Differenzbereinigung zu den Milliarden-Notkrediten reserviert. In beiden Kammern sind am Mittwoch je zwei Beratungsrunden terminiert, die jeweils hintereinander stattfinden, solange noch Differenzen bestehen.

Werden die Räte sich am Mittwoch nicht einig, beraten am Donnerstag, 13. April, am Vormittag beide Räte über den Antrag der Einigungskonferenz.

Über die Einsetzung einer Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK), die das Nationalratsbüro einstimmig fordert, wird noch nicht entschieden. Darüber können die Räte voraussichtlich erst im Sommer befinden, wenn das Ständeratsbüro seinen Entscheid gefällt hat.

