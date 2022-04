Credit Suisse-Aktie tiefer: CS will offenbar Top-Manager-Positionen neu besetzen - Norwegischer Staatsfonds unterstützt Forderung nach Sonderprüfung

Das schreibt die "NZZ am Sonntag" mit Bezug auf "zuverlässige Quellen". Dem Bericht zufolge könnten Chefjurist Romeo Cerutti, Finanzchef David Mathers und der Chef des Asien-Geschäfts, Helman Sitohang, ersetzt werden.

Diese drei Top-Manager seien von den zwölf Mitgliedern der CS-Geschäftsleitung mit Abstand am längsten in der Führungsriege dabei, heisst es. Die Kritik an Rechtschef Cerutti sei in letzter Zeit lauter geworden, unter anderem wegen eines Gerichtsfalls in Bermuda. Dieser Fall, bei der ein bermudisches Gericht die CS zur Zahlung von rund 500 Millionen US-Dollar Entschädigung an den früheren georgischen Präsidenten Bidsina Iwanischwili verurteilte, führte unter anderem dazu, dass die CS kürzlich einen Verlust im ersten Quartal 2022 ankündigte. Als möglichen Nachfolger für Cerutti führt die Zeitung den ehemaligen UBS-Chefjuristen Markus Diethelm ins Feld.

Kritik gebe es auch an Asien-Chef Sitohang, der gemäss Presseberichten eine enge Kundenbeziehung mit Lex Greensill gepflegt habe. Die Finanzgesellschaft des australischen Bankers Greensill ist vor etwas mehr als einem Jahr zusammengebrochen, nachdem er den Versicherungsschutz für seine Produkte verloren hatte. In der Folge musste die Credit Suisse vier ihrer Fonds im Umfang von 10 Milliarden US-Dollar liquidieren. Die Ablösung von Finanzchef David Mathers wäre laut der "NZZ am Sonntag" allerdings überraschender als die anderen beiden möglichen Ablösungen, denn er habe seit seiner Ernennung 2010 alle Umwälzungen in der Geschäftsleitung überstanden.

Auf Anfrage von AWP sagte ein Credit Suisse Sprecher, dass die Bank die Implementierung ihrer neuen Strategie und Organisationsstruktur, die sie im letzten November kommuniziert hatte, fortgesetzt habe. Als Teil dieser Arbeit beschäftige sich die Geschäftsleitung unter der Führung von CEO Thomas Gottstein und gemeinsam mit dem Verwaltungsrat regelmässig mit dem Thema Nachfolgeplanung und Ernennungen für gewisse leitende Positionen. "Unter anderem für bestimmte juristische Einheiten, Regionen und potenzielle Geschäftsleitungspositionen", so der Sprecher.

Es sei jedoch wichtig zu betonen, "dass der Verwaltungsrat noch keine Entscheidung getroffen hat", sagte er. Sobald Entscheide fallen würden, werde die Bank diese kommunizieren.

Norwegischer Staatsfonds unterstützt Forderung nach Sonderprüfung

Der norwegische Staatsfonds befürwortet eine von Ethos geforderte Sonderprüfung bei der Grossbank. Zudem wird der CS-Grossaktionär und weltgrösste Staatsfonds, der mit einem Anteil von 1,3 Prozent zu den 15 grössten Aktionären der Bank gehört, dem Verwaltungsrat und dem Management an der Generalversammlung vom kommenden Donnerstag für das Jahr 2020 keine Décharge erteilen.

Das geht aus einem Dokument über die Abstimmungsentscheidungen auf der Webseite des Fonds hervor, über das zuvor die "Financial Times" berichtet hatte. "Aktionäre sollten das Recht haben, Änderungen im Vorstand zu fordern, wenn dieser nicht in ihrem besten Interesse handelt", heisst es in dem Dokument. Die beiden einflussreichen Stimmrechtsberater ISS und Glass Lewis hatten zuvor ebenfalls zur Ablehnung der Entlastung des Managements geraten.

Indem der norwegische Staatsfonds auch der von der Ethos-Stiftung geforderten Sonderprüfung zustimmt, geht er aber noch einen Schritt weiter als andere Akteure. Ethos hat eine unabhängige Sonderprüfung gemäss Artikel 697a OR im Fall der Supply Chain Finance Funds - besser bekannt als Fall Greensill - und im Fall der sogenannten Suisse Secrets beantragt.

Diesen Antrag lehnen die Aktionärsvertreter ISS und Glass Lewis hingegen ab.

Actares verlangt Statuen-Anpassung fürs Klima

Die Aktionärsvereinigung Actares kritisiert die Credit Suisse im Vorfeld der Generalversammlung scharf. Sie fordert von der Grossbank ein sauberes Risikomanagement und eine Anpassung der Statuten zugunsten des Klimas.

Man habe von der CS im direkten Gespräch viele positive Absichten zu hören bekommen, schrieb Actares am Montag in einer Mitteilung. Doch nach Verlusten aus den Fällen Greensill, Archegos oder Lescaudron und einer Gewinnwarnung sei das Vertrauen in die Bank in Bezug auf Risikomanagement und Unternehmenskultur auf einem Tiefpunkt angelangt.

Actares kritisiert zudem die Nomination der chinesischen Wirtschaftsprofessorin Keyu Jin für den Verwaltungsrat. Die Wahl der regimenahen Anwärterin, die menschenrechtsverletzende Internierung von Uiguren rechtfertige, verstosse gegen firmeneigene Werte.

Auch in der Klimafrage mache die CS keine Figur, so die Aktionärsvereinigung weiter. Zwar begrüsse man die neusten Klimaverpflichtungen, angesichts des bisherigen Leistungsausweises der Bank sei aber Skepsis angesagt.

Actares verlangt, dass Bestrebungen im Klimaschutz mit "aller Vehemenz" umzusetzen und extern zu validieren seien. Gemeinsam mit anderen Aktionärsvertretern fordert Actares eine Anpassung der Statuten, um die Klimastrategie und Berichterstattung darin zu verankern.

An der SIX gibt die zwischenzeitlich 3,28 Prozent auf 6,73 Franken ab.

