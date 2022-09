Credit Suisse-Aktie tiefer: Credit Suisse erwägt wohl Umbenennung von US-Investmentbank in "First Boston"- CS vor Vergleich wegen Risikomanagement in den USA

Führende CS -Manager hätten diese Idee intern aufgebracht, schrieb Bloomberg am Freitagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Ein Vorschlag laute, die Aktivitäten der US-Investmentbank in "First Boston" umzubenennen.

Die Investment Banking-Einheit der CS war ab Mitte der 1990er Jahre unter dem Namen "Credit Suisse First Boston" aufgetreten, nachdem die Schweizer Grossbank zuvor die US-Investmentbank ganz übernommen hatte. 2006 hatte die Schweizer Grossbank den Zusatz "First Boston" aber wieder aufgegeben.

Ein CS-Sprecher verwies am Freitagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP auf die laufende strategische Überprüfung durch die Grossbank: "Wir haben bereits gesagt, dass wir über den Fortschritt unserer umfassenden Strategieüberprüfung zusammen mit den Drittquartalszahlen kommunizieren werden. Es wäre verfrüht, sich vor diesem Zeitpunkt zu möglichen Ergebnissen zu äussern."

Eine Umbenennung der Investment Bank würde Spekulationen Auftrieb geben, wonach sich die Credit Suisse von der risikobehafteten Investment Banking-Geschäft trennen könnte, schreibt Bloomberg. Bei der im Juli angekündigten strategischen Überprüfung dürfte auch die Rolle der Investmentbank auf dem Prüfstand stehen, die in der Folge des letztjährigen Milliardenverlusts wegen dem Zusammenbruch Hedgefonds Archegos bereits verkleinert worden war.

CS vor Vergleich über 32,5 Millionen US-Dollar in den USA wegen Risikomanagement

Die Credit Suisse steht vor dem Abschluss eines Vergleichs in den USA in der Höhe von 32,5 Millionen US-Dollar. Die Bank sah sich mit einer Klage und dem Vorwurf konfrontiert, ihre Aktionäre über die Qualität ihres Risikomanagements getäuscht zu haben, darunter das Engagement bei riskanten Kunde wie Archegos Capital Management.

Die Bank bestätigte am Montag einen entsprechenden Artikel von Reuters von Ende vergangener Woche. "Wir freuen uns, diesen Zivilprozess beigelegt zu haben", sagte ein Sprecherin zur Nachrichtenagentur AWP.

Der vorläufige Vergleich zu einer Sammelklage wurde am Freitag beim US-Bezirksgericht in Manhattan, New York, eingereicht. Er bedarf allerdings noch einer richterlichen Zustimmung.

Bundesgericht weist Klage von Ex-Manager von Credit Suisse zurück

Das Bundesgericht weist die Klage eines ehemaligen Managers der Credit Suisse gegen seine Entlassung ab. Der Mann war von Mitte der 1990er Jahre bis 2011 Leiter der Nordamerika-Abteilung der Genfer Niederlassung. In dieser Funktion war er an Handlungen beteiligt, die darauf abzielten, die US-Kundschaft trotz der immer strengeren Regeln der USA zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung zu halten und zu vergrössern.

Der Mann wurde im Februar 2011 von einem US-Gericht wegen Verschwörung zum Nachteil der USA angeklagt, weil er sich mit Kunden aus den USA getroffen oder mit ihnen telefoniert hatte, um ihre nicht deklarierten Konten zu besprechen. Zudem hatte er ihnen empfohlen, ihr Vermögen zu transferieren, um die Steuern in den USA zu umgehen.

Credit Suisse entliess ihn in der Folge aus dem Arbeitsverhältnis, bezahlte ihn aber bis zu seiner Entlassung Ende August 2014. In den folgenden Monaten kündigte die Bank alle Beziehungen (Konten, Kredite, Hypotheken) zu ihrem ehemaligen Angestellten. Diese Massnahmen waren das Ergebnis einer Vereinbarung mit dem Finanzministerium des Staates New York. Dafür übernahm die Bank die Kosten für den Prozess in den USA, die sich auf fast 420'000 Franken und 1,3 Millionen US-Dollar beliefen.

Hohe Abfindungen

2015 verklagte der ehemalige Manager die Bank vor dem Genfer Arbeitsgericht und forderte rund 280'000 Franken wegen missbräuchlicher Kündigung, 200'000 Franken für immaterielle Schäden und 6,8 Millionen Dollar für seine anstehenden Prozesskosten in den USA. Das Gericht sprach ihm 260'000 Franken für den ersten und 20'000 Franken für den zweiten Grund zu.

Dieses Urteil wurde vom Kantonsgericht aufgehoben, das befand, dass der ehemalige Manager und sein Team wiederholt gegen US-Gesetze und interne Richtlinien der Bank verstossen hatten. Zwar habe auch sein Vorgesetzter, der Leiter der Nordamerika-Abteilung, Verstösse begangen, indem er beispielsweise Reiseberichte ändern liess, bevor er sie nach oben weitergab. Dennoch könne man der Credit Suisse nicht vorwerfen, ihre Mitarbeiter zu Regelverstössen angestiftet zu haben.

In einem am Montag veröffentlichten Urteil schliesst sich das Bundesgericht der Position der Genfer Justiz an. Es ist der Ansicht, dass der Beschwerdeführer nicht nachgewiesen hat, dass die beiden über ihm stehenden Hierarchieebenen über die Praktiken der Abteilung zur Umgehung der US-Steuervorschriften Bescheid wussten.

Auch das Geständnis der Credit Suisse vor den US-Behörden belege nicht ihre direkte Verantwortung, da die Bank nur einzelne Mitarbeiter belastet habe, die sich nicht an die Gesetze gehalten hätten. Und dies, obwohl die Amerikaner - und die Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma) - auch die ungenügende Kontrolle über die Mitarbeiter sowie die Leistungsziele und die Bonuszahlungen kritisierten, die die Mitarbeiter dazu verleiten konnten, die rote Linie zu überschreiten.

Für die Richter in Lausanne machten ihre Genfer Kollegen kein Geheimnis aus der Rolle des Leiters der Nordamerika-Abteilung, der dazu riet, über den Zweck von Aufenthalten in Übersee zu lügen oder an Wochenenden zu reisen, um den Eindruck von Ferien zu erwecken.

Es sei klar, dass der Beschwerdeführer sicherlich keine gegen US-Gesetze verstossenden Geschäfte getätigt hätte, wenn der Vorgesetzte die geltenden Richtlinien durchgesetzt hätte. Dieser war jedoch kein "einfacher Untergebener am unteren Ende der hierarchischen Leiter", sondern vielmehr ein "leitender Angestellter mit grosser Erfahrung", betonte das Bundesgericht.

Finanzieller Vorteil

Als solcher sei er in der Lage gewesen zu verstehen, dass die Anweisungen des Leiters der Nordamerika-Abteilung gegen die Vorschriften der Bank und die US-Gesetze verstiessen. Die Richter räumten ein, dass eine Mitteilung dieser Tatsachen an die Revisionsabteilung der Bank den Beschwerdeführer hätte einer Einkommensminderung aussetzen können.

Aber der Mann war sich der Risiken bewusst, und wenn sein "Urteilsvermögen so lange vernebelt war", dann deshalb, weil er einen finanziellen Vorteil daraus zog, so das Bundesgericht weiter. Unter diesen Umständen sei das Verschulden der Bank - durch den Abteilungsleiter - nicht so gross, dass es sein eigenes in den Hintergrund gedrängt hätte (Urteil 4A_479/2020 vom 30. August 2020)

Im Schweizer Handel verlieren die CS-Aktien zeitweise 1,83 Prozent auf 4,92 Franken.

Zürich (awp)