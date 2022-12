Credit Suisse-Aktie steigt: CS hat sich frisches Fremdkapital in Milliardenhöhe beschafft - Saudi-Arabiens Kronprinz wohl möglicher Investor bei CSFB

Seit dem Strategie-Update vom 27. Oktober seien erfolgreich HoldCo-Emissionen im Gegenwert von 5 Milliarden Dollar abgeschlossen worden.

Die Mittel seien über verschiedene von der Holding begebene Papiere sowie mittels AT1-Anleihen aufgetrieben worden, teilte die CS am Montag mit. AT1-Anleihen werden dem Kernkapital der Bank zugeordnet, die Gläubiger haften also für die Verluste einer Bank mit.

Anzeige Passende emittierte Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % Credit Suisse Group AG 119324153 49.00 % 17.00 %

Den Finanzierungsplan für 2023 will die Credit Suisse nächstes Jahr vorstellen, teilte die Bank weiter mit. Dieser werde voraussichtlich am 9. Februar 2023 zusammen mit den Jahresergebnissen veröffentlicht.<

Saudi-Arabiens Kronprinz möglicher Investor bei CSFB der Credit Suisse

Die neue Investment Bank der Credit Suisse, die Credit Suisse First Boston (CSFB), zieht offenbar das Interesse verschiedener Investoren auf sich. So soll Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman eine Investition in der Grössenordnung von 500 Millionen US-Dollar in Erwägung ziehen, wie es in einem Artikel des "Wall Street Journal" unter Bezug auf mit der Sache vertraute Personen heisst.

Darüber hinaus sei auch eine amerikanische Private Equity Gesellschaft bereit, in ähnlichem Umfang zu investieren. Insgesamt wollen die potentiellen Investoren gemäss dem Artikel 1 Milliarde US-Dollar oder mehr in die CSFB stecken.

Die Credit Suisse lehnte einen Kommentar dazu auf Anfrage von AWP ab.

Die Credit Suisse-Aktie gewinnt am Montag an der SWX zeitweise 7,22 Prozent auf 3,16 Franken.

Zürich (awp)