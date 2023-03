Credit Suisse-Aktie stärker: Mehrere Anträge an Generalversammlung zurückgezogen

Wegen der geplanten Notübernahme durch die UBS zieht der CS-Verwaltungsrat nun auch seinen Antrag auf eine Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung zurück.

Der Rückzug des Antrags erfolge "aufgrund der beispiellosen Umstände", die die Bank in den letzten Wochen betroffen hätten und die zum "Fusionsvorhaben zwischen Credit Suisse und UBS " geführt hätten, schrieb die CS in einer Mitteilung von Mittwochabend. In den vergangenen Tagen hatten Aktionärsberater wie die Anlagestiftung Ethos und die einflussreichen angelsächsischen Stimmrechtsberater ISS und Glass Lewis den CS-Aktionären empfohlen, gegen eine Entlastung zu stimmen.

Ebenfalls zurückgezogen wird von der CS nun der Antrag auf eine "Transformations-Belohnung" für die Mitglieder der Geschäftsleitung. Der Verwaltungsrat hatte ursprünglich einen Betrag von 30,1 Millionen Franken beantragt, der den Geschäftsleitungsmitgliedern bei einer erfolgreichen Restrukturierung der schwer angeschlagenen Grossbank ausbezahlt werden sollte.

Dividendenverbot des Bundes

Abgeändert wird nun zudem der Antrag bezüglich der Verwendung des Bilanzgewinns und der ordentlichen Dividendenausschüttung. Die Credit Suisse hatte trotz ihres Jahresverlusts 2022 in Höhe von 7,3 Milliarden Franken die Ausschüttung einer Dividende von 5 Rappen je Aktie beantragt.

Allerdings hatte der Bund bei der Bekanntgabe der CS-Übernahme klar festgehalten, dass der Credit Suisse wegen der staatlichen Unterstützung in der Übernahmephase durch die UBS die Auszahlung von Dividenden nicht erlaubt sei. Während die Aktionäre an der Generalversammlung weiterhin über die Gewinnverwendung abstimmen sollen, sei der Teil des Beschlusses über die Dividende damit obsolet, schreibt die CS.

VR-Wahlen verbleiben

Weiterhin auf der Traktandenliste verbleiben damit etwa die Genehmigung der Jahresrechnung 2022 oder die Abstimmungen über die Vergütungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung. Zudem stellen sich die Mitglieder des CS-Verwaltungsrats offenbar weiterhin zur Wiederwahl, wobei auch hier wohl für Kontroversen gesorgt ist: So sind sich die Aktionärsberater in ihren Empfehlungen diesbezüglich uneinig.

Die CS-Generalversammlung soll am 4. April im Hallenstadion in Zürich stattfinden. Die Einladung mit der Traktandenliste war vor der vom Bund und den Aufsichtsbehörden orchestrierten CS-Übernahme durch die UBS an die Aktionäre verschickt worden.

Ein erstes Ja zu Verpflichtungen des Bundes für CS-Übernahme

Die zuständige Ständeratskommission stellt sich hinter die vom Bund eingegangenen Verpflichtungen von 109 Milliarden Franken im Zusammenhang mit der Übernahme der CS durch die UBS, und dies ohne Gegenstimme. Das Parlament befindet nach Ostern darüber.

"Wir wurden überrascht von den Ereignissen", berichtete Eva Herzog (SP/BS), Vizepräsidentin der Finanzkommission des Ständerates (FK-S), am Donnerstag in Bern vor den Medien. Die gewählte Lösung für die trudelnde CS habe die absolut nötige Sicherheit gebracht.

"Nein wäre Rüge gewesen"

Gleichwohl diskutierte die Kommission ausgiebig und konstruktiv über das Vorgefallene, wie Präsidentin Johanna Gapany (FDP/FR) sagte. Diese Diskussionen seien nötig gewesen und hätten sich um Lösungen und Risiken gedreht. Es sei nicht nur um die Credit Suisse gegangen.

Nach dem Ja der Finanzdelegation der beiden Räte (Findel) zu den Verpflichtungen von 109 Milliarden Franken sei der Bundesrat diese Verpflichtungen bereits eingegangen. Ein Nein wäre eine Rüge an Bundesrat und Finanzdelegation gewesen, sagte Gapany, hätte aber nichts bewirkt.

Die FK-S stellt gleichwohl Änderungsanträge. Sollten im Zusammenhang mit der CS-Übernahme weitere Mittel vom Bund nötig werden, will die FK-S, dass diese nicht über Notrecht beschlossen werden, sondern auf dem ordentlichen Weg. Weitere Anträge der Mehrheit befassen sich mit der Prüfung von Verantwortungsklagen und Wettbewerbsfragen.

Mehr Ressourcen für EFD verlangt

Im Zusammenhang mit diesen Anträgen wünscht die Mehrheit zusätzliche Ressourcen von sieben Millionen Franken für das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD). Der Bundesrat beantragt lediglich fünf Millionen Franken im Zusammenhang mit der CS-Übernahme und die Aufarbeitung der Ereignisse.

Weitere Anträge fasste die FK-S in einem Kommissionspostulat zusammen. Sie will damit verhindern, dass sich beide Räte "stundenlang um Formulierungen" von Änderungsanträgen ringen würden, wie Herzog sagte. "Es geht darum, dem Bundesrat möglichst rasch etwas mit auf den Weg zu geben."

Das Postulat befasst sich unter anderem mit der Grösse der geplanten neuen Bank, einer autonomen Fortsetzung von CS-Aktivitäten, den Kompetenzen der Finanzmarktaufsicht (Finma) und der Stabilität des Finanzmarktes. Der Bundesrat sei bereit, diese Fragen aufzunehmen, hiess es seitens der FK-S.

"Nicht für die Galerie"

Auch wenn das Parlament die finanziellen Verpflichtungen des Bundes nicht ablehnen könne, sei die ausserordentliche Session nach Ostern nicht für die Galerie, sagte Herzog. Es gehe um die Zukunft und um Forderungen und Wünsche des Parlaments. Würden sie nicht jetzt gestellt, dauere es länger, bis Massnahmen umgesetzt würden.

Der Bund leistet im Zusammenhang mit der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS Garantien im Umfang von 109 Milliarden Franken. So wurde es am Sonntag vor einer Woche entschieden, und so hat es die Finanzdelegation der beiden Räte gutgeheissen.

Zunächst soll der Bund zugunsten der Schweizerischen Nationalbank (SNB) eine Ausfallgarantie von 100 Milliarden Franken leisten können, für Liquiditätshilfe-Darlehen an die CS. Die ins Trudeln geratene Bank soll dank dieser Stütze ihre Geschäftstätigkeit weiterführen können. Das wiederum soll eine geregelte Übernahme durch die UBS ermöglichen.

Die CS muss dem Bund und der SNB für ausstehende Darlehen eine Risikoprämie bezahlen. Zudem geht nach dem Ende der Liquiditätshilfe eine Bereitstellungsprämie von 250 Millionen Franken pro Jahr an den Bund. Die SNB erhält einen Zins.

Nationalratskommission entscheidet noch

Der zweite Verpflichtungskredit von 9 Milliarden Franken dient der Absicherung von Verlusten der UBS. Der Bund übernimmt auf einem bestimmten Portfolio von schwierig zu bewertenden Aktiven der CS eine Verlustgarantie. Dies geschieht aber nur, wenn die UBS beim Verkauf dieser Aktiven Verluste einfährt, die grösser als 5 Milliarden Franken sind.

Am Donnerstagabend wollte auch die Finanzkommission des Nationalrates ihre Stellungnahme zu den Verpflichtungskrediten abgeben.

SNB-Direktor: "CS-Lösung war Beste unter verschiedenen schlechten"

Eine Verstaatlichung der Credit Suisse (CS) hätte im Urteil der Schweizerischen Nationalbank (SNB) keine Vorteile gebracht. "Der Bundesrat, die Finma und die SNB prüften in den vergangenen Monaten alle möglichen Lösungen", sagte SNB-Vizepräsident Martin Schlegel am Donnerstag in einem Interview mit der "NZZ".

Da sich nicht abgezeichnet habe, dass die Credit Suisse den Turnaround aus eigener Kraft schaffe, musste laut Schlegel "die zu diesem Zeitpunkt beste Lösung unter verschiedenen schlechten Lösungen gewählt werden." Dabei habe sich gezeigt, dass eine temporäre Verstaatlichung nachteiliger gewesen wäre als ein Verkauf an die UBS.

"Die Risiken für den Steuerzahler und die Schweiz wären in den Augen der Regierung deutlich grösser gewesen", sagte Schlegel.

Lösung bis zum Wochenende gefragt

Dass die Lage sehr kritisch gewesen sei, hat sich laut Schlegel am vorletzten Mittwochabend gezeigt. "Es brauchte eine Lösung bis zum Wochenende, sonst wären die Risiken zu gross geworden für das internationale Finanzsystem und die Schweiz."

Mit der Gewährung ausserordentlicher Liquiditätshilfe ohne entsprechende Sicherheiten sei die SNB "tatsächlich an ihre Grenzen gegangen", räumte Schlegel ein, der gleichzeitig auf den grösseren Kontext hinweist: "Am vorletzten Mittwoch zeichnete sich ab, dass die CS in Liquiditätsschwierigkeiten geraten würde. Ohne Bereitschaft der SNB, ELA-Plus-Hilfe zu gewähren, wäre es zu einem Zusammenbruch der CS gekommen. Wir brauchten genügend Feuerkraft, um es bis ins Wochenende zu schaffen."

Auf die Frage, ob die Behörden zu spät reagiert hätten, antwortete er: "Die Behörden waren bereits lange aktiv. Schon meine erste Sitzung als SNB-Vizepräsident im August 2022 drehte sich um die CS. Doch es war ein zeitlicher Balanceakt." Denn einerseits dürfe der Staat nicht in ein Unternehmen eingreifen, das noch funktioniere, andererseits dürfe man nicht so lange zuwarten, bis Massnahmen nichts mehr brächten.

Aus Schlegels Sicht ist dieser Balanceakt gelungen, denn ein Verkauf an die UBS sei noch möglich gewesen und die Lage habe damit beruhigt werden können.

"Wir kaufen keine Bank"

Vorschlägen wie etwa jenem des früheren UBS- und CS-Chefs Oswald Grübel, die SNB hätte die Aktien der CS kaufen und einen valablen CEO einsetzen können, erteilte Schlegel eine Absage. "Es ist nicht vorgesehen, dass eine Zentralbank eine Bank kauft. Wir sind die Bank der Banken. Wenn wir eine Bank übernähmen, ergäben sich unüberwindbare Interessenkonflikte."

Schlegel sieht durch die Geschehnisse auch die Unabhängigkeit der SNB nicht in Frage gestellt. "Wir haben keine Weisungen vom Bund entgegengenommen. Die SNB hat ihre Rolle im Rahmen des Mandats wahrgenommen."

Hinsichtlich der faktischen Staatsgarantie für die neue UBS und möglichen Fehlanreizen, erklärte Schlegel: "Es ist zentral, dass die Regulierung dafür sorgt, dass die neue Bank sämtliche Vorgaben tadellos einhält.

An der SIX klettert die Credit Suisse-Aktie zeitweise um 0,69 Prozent auf 0,81 Franken.

