Credit-Suisse-Aktie: Staatsfonds von Katar prüft offenbar Ansprüche gegen die Schweiz - Kreditversicherung der CS wird nicht ausgelöst

Die Qatar Investment Authority (QIA) ist mit einem Anteil von knapp 7 Prozent der zweitgrösste Aktionär der Credit Suisse. Die Beteiligung von QIA an der Credit Suisse geht zurück auf die Finanzkrise von 2008.

Laut Berechnungen von Reuters erwächst QIA aus dem Verkauf der Bank an die UBS zu einem Bruchteil des Marktwerts ein Verlust von rund 330 Millionen Dollar. Das Mandat der Anwaltskanzlei befindet sich jedoch noch in der Sondierungsphase, so der Bericht weiter. Eine Klage werde derzeit nicht aktiv verfolgt.

CDDC: Kreditversicherung der Credit Suisse wird nicht ausgelöst

Die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) angeordnete Abschreibung der AT1-Anleihen der Credit Suisse wird keine Auszahlung der Ausfallversicherung (CDS) auslösen. Das Credit Derivatives Determinations Committee (CDDC) hat laut einer am Mittwoch publizierten Antwort auf die Frage eines Anlegers entschieden, dass es sich nicht um ein sogenanntes "Kreditereignis mit staatlicher Beteiligung" handelt.

Das CDDC erklärte, es sei zu diesem Schluss gekommen, nachdem es die Rating-Bestimmungen für die im Antrag des Anlegers aufgeführten AT1-Wertpapiere geprüft habe. Auf dem Markt war spekuliert worden, dass die Nullstellung der AT1-Anleihen Zahlungen auslösen würde.

Im Rahmen der am 19. März verfügten Übernahme der Credit Suisse durch die UBS waren AT1-Anleihen im Wert von rund 16 Milliarden Franken durch die Schweizer Aufsichtsbehörden für wertlos erklärt worden. Seither türmen sich beim Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen die Klagen von mehr als 1'000 Obligationären.

