Credit Suisse-Aktie profitiert: CS plant laut Asien-Pazifik-Chef Ausbau des Geschäfts in China

Während die angeschlagene Grossbank andernorts Stellen abbaut, soll die Zahl der Mitarbeitenden in China und dabei insbesondere in Hongkong wachsen, wie der Leiter der Region Asien-Pazifik Edwin Low gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte.

"Mit Blick auf die Personalentwicklung der nächsten fünf Jahre werden China und Hongkong in der Region Asien-Pazifik für uns der klar grösste Wachstumsmarkt sein", sagte Low in der am Dienstag publizierten Meldung. Erst vor kurzem hat die Credit Suisse in einer Studie aufgezeigt, dass die Zahl der Millionäre sich in China bis 2026 verdoppeln dürfte.

Im Rahmen der globalen Umstrukturierung der Bank überprüft die Credit Suisse laut Edwin Low auch das Geschäft an den 13 Standorten im asiatisch-pazifischen Raum. Das Ziel sei es, die Strukturen an jedem Standort zu "vereinfachen", ohne Details dazu zu nennen.

Mit verwalteten Vermögen im Umfang von rund 249 Milliarden US-Dollar per Ende September ist die Region Asien-Pazifik bei der Credit Suisse der drittgrösste Markt nach der Schweiz und der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika).

Die CS-Aktie legt an der SIX zeitweise 3,03 Prozent auf 4,255 Franken zu.

Zürich (awp)