Credit Suisse-Aktie mit neuen Tiefstwerten: Klimaplan für Vermögensverwaltung vorgelegt

Der Plan umfasst Ziele und Ansätze, wie die Grossbank in beiden Divisionen bis 2050 ein Netto-Null-Emissionsziel erreichen will.

So strebt die CS Investitionen in führende Anbieter und Unternehmen im Bereich Dekarbonisierung an. Solche Unternehmen können bessere Wachstumschancen und attraktive Renditen bieten, hiess es am Donnerstag in einer Mitteilung.

Anzeige Passende emittierte Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % Credit Suisse Group AG 119324128 55.00 % 18.00 %

Weiter will die Credit Suisse durch Ausübung von Stimmrechten bei den jährlichen Generalversammlungen Unternehmen ermutigen, sich zu Netto-Null-Emissionen zu verpflichten. Die Grossbank betrachtet sogenanntes "Active Ownership" als ein wesentliches Instrument für den Übergang zu Netto-Null.

Zudem beabsichtigt die Grossbank, ihr Engagement in kohlenstoffintensive Sektoren und in Unternehmen zu reduzieren, welche nicht bereit sind, den Weg Richtung Netto-Null mitzugehen. Die Bank werde mit ihren Portfoliounternehmen zusammenarbeiten, um ihnen bei der Erstellung glaubwürdiger Übergangspläne zu helfen, hiess es weiter.

Die Credit Suisse hat sich 2021 als Gruppe der Science Based Tragets initiative angeschlossen. Sie hat sich damit verpflichtet, ihre Emissionen entlang der ganzen Wertschöpfungskette bis 2050 netto auf null zu senken.

Credit Suisse-Aktien markieren erneute Tiefstwerte

Die Aktien der Credit Suisse setzen auch am Donnerstag ihre Talfahrt fort und markieren weitere Tiefstwerte. Der Kurs liegt aber immer noch über der wichtigen Schwelle von 2,52 Franken für die Bezugsrechtsemission im Umfang von 2,2 Milliarden Franken.

Die CS-Aktien notieren am Donnerstagmittag 3,3 Prozent im Minus bei noch 2,731 Franken. Das neue Allzeittief wurde um gegen 11 Uhr bei 2,667 Franken markiert. Die seit dem Montag separat gehandelten Bezugsrechte werden mit einem Preis von 6,1 Rappen gehandelt, nach einem Tiefstkurs bei 4,3 Rappen. Zu Beginn der Kapitalerhöhung wurden 17,2 Rappen bezahlt.

Bereits am Montag waren die CS-Titel kurzzeitig unter die Marke von 3 Franken abgerutscht. Zahlreiche Anleger wollen bei der Kapitalerhöhung offenbar nicht mitmachen - angesichts der massiven Probleme der Grossbank dürften viele Investoren befürchten, dass auch die jüngste Kapitalerhöhung nicht ausreichen könnte.

Im Wochenverlauf hat nun die Verkaufswelle bei den Bezugsrechten laut Beobachtern ihrerseits auch den Kurs der Credit Suisse-Aktien unter Druck gesetzt. Im Rahmen der in der vergangenen Woche beschlossenen Kapitalerhöhung berechtigen sieben Bezugsrechte zum Kauf von zwei neuen CS-Aktien zum Preis von 2,52 Franken.

Diese 2,52 Franken sind daher auch eine Art magische Schwelle. Denn kosteten die CS-Aktien weniger als 2,52 Franken, so müssten Aktionäre, die sich via Bezugsrechtsemission neue CS-Anteile kaufen, einen Aufpreis bezahlen. Die Kapitalerhöhung ist für die CS durch die Emissionsbanken zwar gesichert, doch käme dies laut Marktbeobachtern einer erneuten Blamage gleich.

Die Credit Suisse-Aktien befinden sich seit Mitte November in einem anhaltenden Abwärtstrend - damals hatten sie noch über vier Franken notiert. Am Mittwoch der Vorwoche hatte die CS im Vorfeld ihrer ausserordentlichen Generalversammlung einen neuen Milliardenverlust für das vierte Quartal sowie hohe Abflüsse von Kundengeldern angekündigt. Seit Jahresbeginn haben die CS-Aktien rund zwei Drittel ihres Wertes verloren.

bol/jb

Zürich (awp)