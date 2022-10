Credit Suisse-Aktie mit Kurssprung: Credit Suisse verhandelt offenbar mit Mitsubishi über Verkauf von Kreditportfolios

Allerdings seien die Gespräche noch in einer frühen Phase, schreibt Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen.

Mitsubishi könnte damit das Geschäft in den USA ausbauen, so die US-Nachrichtenagentur. Geprüft werde dabei auch die Übernehme von globalen Kreditportfolios in Sektoren wie Luftfahrt oder Pensionsfonds, heisst es weiter. Das japanische Finanzunternehmen baue derzeit sein US-Geschäft mit Neuanstellungen und verstärkten Kredittätigkeit aus.

Im Vorfeld der Bekanntgabe des Credit Suisse-Umbauplans wird seit Wochen über Verkäufe von Geschäften und Beteiligungen spekuliert. Die Schweizer Grossbank verweist gegenüber Bloomberg einmal mehr auf die laufende Strategieüberprüfung: Deren Ergebnisse sollen am 27. Oktober gemeinsam mit der Publikation der Drittquartalszahlen publiziert werden.

Im Rahmen des Umbaus der angeschlagenen Schweizer Grossbank wird bereits seit Wochen über einen hohen Kapitalbedarf der Credit Suisse spekuliert. Verschiedene Analysten haben den Bedarf zwischen 4 und 8 Milliarden Franken geschätzt. Verkäufe von Firmenteilen und Beteiligungen im In- und Ausland könnten der CS helfen, eine bei den Investoren gefürchtete Kapitalerhöhung möglichst zu vermeiden.

Credit Suisse-Aktien gewinnen an der SIX zeitweise 0,89 Prozent auf 4,645 Franken.

tp/rw

Zürich (awp)