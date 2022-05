Credit Suisse-Aktie letztlich deutlich tiefer: CS prüft wohl Stärkung des Kapitals - Bank widerspricht

Die Aktien der Credit Suisse haben am Dienstagmorgen im frühen Handel einen schweren Stand. Am Vorabend hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider berichtet, die Bank prüfe die Stärkung ihres Kapitals. Die CS dementierte den Bericht. Viele Anleger trennen sich dennoch von den Aktien der krisengeschüttelten Bank.

In dem Artikel hiess es, die CS suche derzeit nach Möglichkeiten, ihr Kapital zu stärken. Als Option wird eine Kapitalerhöhung aufgeführt, deren Volumen die Schwelle von einer Milliarde Franken überschreiten dürfte. Im Vordergrund stehe dabei, bestehende Grossaktionäre anzuzapfen. Mögliche Alternativen dazu seien ein Bereichsverkauf oder die Umschichtung von Kapital aus den Tochtergesellschaften in die Gruppe.

"Sollte sich dies bestätigen, würde dies darauf hindeuten, dass es schmerzhafter wird als erwartet", kommentierte das Analystenteam von Jefferies diese Gerüchte. Und zwar könne es schwächere Erträge geben, höhere Risiken oder regulatorischen Gegenwind. Sie warnen aber auch vor einer unerwarteten Belastung des Kernkapitals (CET1), etwa durch zusätzliche Rechtskosten.

"Es könnte auch sein, dass die CS solche Pläne für den Fall in Betracht ziehe, dass sich das Umfeld für Erträge und Kosten für das Jahr 2023 nicht wie erwartet verbessert", so die Experten. Also könnte es sich um einen Reserveplan handeln, falls die Dinge schlechter laufen würden als geplant.

Doch die Experten beschwichtigen auch: Die CS habe zwar viele Probleme, aber aktuell liege das Kapital - obwohl es im Q1 gesunken sei und in diesem Jahr weiter sinken dürfte - immer noch klar über dem Minimum.

Mosambik-Affäre: Untersuchung gegen CS-Mitarbeiter

Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) hat laut einem Medienbericht eine Untersuchung gegen Mitarbeitende der Credit Suisse eingeleitet. Die Behörde will demnach wissen, wer im Mosambik-Fall bei der bankinternen Geldwäschereiaufsicht versagt hat, berichten die Tamedia-Zeitungen (Ausgabe vom Dienstag).

Gemäss dem Artikel ist das EFD wegen einer Anzeige der Finanzmarktaufsicht Finma aktiv geworden, die bei dem Departement einen möglichen Verstoss gegen die Geldwäscherei-Meldepflicht durch die Bank gemeldet hatte. Eine EFD-Sprecherin wollte am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagenut AWP keine Auskünfte erteilen, da sich die Anfrage auf ein laufendes Verfahren beziehe. Auch die CS wollte sich auf AWP-Anfrage nicht äussern.

Grund für die Anzeige sei gewesen, dass die CS den Geldwäschereiverdacht im Fall Mosambik erst gemeldet habe, nachdem die US-Justiz bereits Anklage gegen drei CS-Banker in London erhoben hatte, heisst es im Tamedia-Artikel. Ärgerlich für die Bank sei, dass sie selber Dokumente an die Finma geliefert habe, um ein mögliches Strafmass zu vermindern. Diese eigentlich für die aufsichtsrechtliche Untersuchung vorgesehenen Dokumente könnten nun auch bei einer strafrechtlichen Untersuchung verwendet werden, heisst es in dem Artikel.

Milliardenschwerer Korruptionsskandal

Der Fall Mosambik nahm seinen Anfang im Jahr 2013. Damals hatten britische Tochtergesellschaften der Credit Suisse zwei mosambikanischen Staatsgesellschaften Kredite in der Höhe von 1 Milliarde Dollargewährt. Damit sollte in dem Land die Küstenwache verstärkt und eine Thunfisch-Fangflotte angelegt werden. Stattdessen wurden mehrere hundert Millionen von korrupten Beamten abgezweigt.

Zwei CS-Mitarbeitende bekannten sich später in dem Fall in den USA wegen Geldwäscherei schuldig. Vor der US-Justiz war der Mosambik-Fall bereits vergangenen Herbst durch einen Vergleich beigelegt worden. Die Bank musste dafür 547 Millionen US-Dollar in die Hand nehmen.

Die Finma rügte damals die Bank. Sie habe bereits früher Hinweise darauf gehabt, dass das Geld nicht für den ursprünglichen Verwendungszweck genutzt wurde, argumentierte die Aufsichtsbehörde. Die Bank habe diesen Verdacht aber erst gemeldet, als die US-Justiz bereits hinter ihr her war. Damit habe sie gegen ihre Meldepflicht verstossen.

CS-Aktionär Harris erachtet Kapitalerhöhung wohl als nicht notwendig

Der CS-Grossaktionär Harris Associates erachtet eine erneute Kapitalerhöhung bei der Schweizer Grossbank als nicht notwendig. Angesichts der Stärke der Bilanz stimme er mit der Aussage der Bank überein, sagte Harris-Partner David Herro am Dienstag zu Reuters.

Harris Associates ist mit einen Aktienanteil von knapp 5,2 Prozent der bedeutendste CS-Aktionär. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Montagabend berichtet, dass die Credit Suisse Massnamen zur Stärkung des Kapitals prüfe. Dazu gehöre eine Kapitalerhöhung, aber auch der Verkauf eines Bereichs oder die Umschichtung von Kapital aus den Tochtergesellschaften in die Gruppe.

Die CS hatte den Bericht am Montagabend allerdings umgehend dementiert: Sie erwäge derzeit nicht, zusätzliches Eigenkapital aufzunehmen, hiess es in einer Stellungnahme gegenüber der AWP. Zudem sei die Bankengruppe "robust kapitalisiert".

Die Aktionäre waren über die angebliche Kapitalstärkung nicht erfreut. Die Credit Suisse-Aktie verlor im Zürcher Handel 5,13 Prozent auf einen Schlusskurs von 6,73 Franken.

Zürich (awp)