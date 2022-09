Credit Suisse-Aktie leichter: Credit Suisse baut Stellen in Brasilien ab - Personeller Wechsel im Asset-Management-Kader

So verlässt der globale Vertriebsleiter und Europachef Colin Fitzgerald das Institut aus "persönlichen Gründen", heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Seine Nachfolge tritt per sofort Jo McCaffrey an, die Leiterin des Bereichs Produkte.

Fitzgerald hatte seine Funktion erst im März 2022 übernommen. Seine Nachfolgerin McCaffrey soll nun "für Kontinuität in der Leitung der Division sorgen", wie sich Michael Rongetti, CEO ad interim von Credit Suisse Asset Management, in der Mitteilung zitieren lässt. Eine Nachfolge für die bisherige Rolle von McCaffrey werde zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

Credit Suisse entlässt Mitarbeiter in Brasilien

Die Credit Suisse greift auch im Vermögensverwaltungsgeschäft in Südamerika zu Sparmassnahmen. Nach der Zusammenlegung der Vermögensverwaltung in Lateinamerika kommt es in Brasilien nun zu einem Stellenabbau, wie die Grossbank am Dienstag entsprechende Medienberichte bestätigte.

Im Rahmen der Reorganisation seien einige "Redundanzen" identifiziert worden. Diese hätten zu einem Personalabbau, insbesondere in den Supportfunktionen, geführt, so ein CS-Sprecher. Laut Berichten der Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters kommt es zum Abbau von 21 Stellen, wobei sie sich auf "mit der Sache vertraute Personen" beriefen. Die Schweizer Grossbank beschäftigt laut den Meldungen in Brasilien rund 1000 Personen, davon rund die Hälfte in der Vermögensverwaltung.

Die nach Pannen und Verlusten angeschlagene Credit Suisse hatte im Juli ein umfassendes Sparprogramm angekündigt. Dabei will sie die Kostenbasis um gut 1 Milliarde Franken senken. Genauere Informationen wolle die Bank dann bei der Publikation der Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober bekanntgeben, hiess es damals.

Die Credit Suisse -Aktie verliert an der SIX zeitweise 1,63 Prozent auf 4,93 Franken.

Zürich (awp)