Credit Suisse-Aktie leichter: Anscheinend weitere Anzeigen in der CS-Beschattungsaffäre um Iqbal Khan

Die Affäre rund um die Beschattung des früheren CS-Topmanagers und heutigen Co-Chefs der UBS-Vermögensverwaltung Iqbal Khan zieht weitere Kreise.

Wie der "Tagesanzeiger" am Mittwoch (Ausgabe vom 8.1.) berichtet, sind bei der Zürcher Staatsanwaltschaft dazu weitere Anzeigen eingegangen.

Nachdem der im Auftrag der CS beschattete Iqbal Khan gegen die Detektive der Agentur Investigo eine Strafanzeige eingereicht hat, würden sich nun die Detektive mit Anzeigen gegen das Ehepaar Khan und die Polizei zur Wehr setzen, schreibt die Zeitung. Die Staatsanwaltschaft habe den Eingang der Anzeigen bestätigt.

Khan und seiner Frau werden vonseiten der Investigo-Leuten versuchte Nötigung, falsche Anschuldigung, Freiheitsberaubung und Irreführung der Rechtspflege vorgeworfen. Zuvor hatte Khan in einer Strafanzeige den Detektiven ähnliche Delikte vorgeworfen. In der Sache stehe nun Aussage gegen Aussage, so der Bericht weiter.

Zusätzlich wurden von den Detektiven Zürcher Kantonspolizisten wegen Amtsmissbrauch, Sachentziehung und Urkundenfälschung im Amt angezeigt. Laut Protokoll hätten die Polizisten bei der vorübergehenden Festnahme der Detektive ein iPhone, die Schlüssel und eine Bankkarte mitgenommen, so der Bericht. Dies wäre laut Anzeige aber nur mit einem Durchsuchungsbefehl erlaubt gewesen.

Im Schweizer Handel verliert die CS-Aktie aktuell 0,07 Prozent auf 13,49 Franken.

mk/uh

Zürich (awp)