Credit Suisse-Aktie legt zu: CS will wohl 2023 Vermögensverwaltungsgeschäft in China lancieren

Das Institut will laut einem hochrangigen Manager nächstes Jahr in dem Land mit dem Vermögensverwaltungsgeschäft starten.

"Trotz all der Gerüchte, dass sich die Credit Suisse aus China zurückzieht, ist China für uns ein langfristiges Ziel", sagte Benjamin Cavalli, Leiter des Wealth-Management-Geschäfts in der Region Asien-Pazifik, in einem am Freitag publizierten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.

Der Startschuss werde fallen, sobald die vollständige Übernahme des chinesischen Wertpapier-Gemeinschaftsunternehmens abgeschlossen sei. Dies dürfte laut Cavalli wahrscheinlich bis zum ersten Quartal 2023 der Fall sein.

Cavalli sagte weiter, die Bank betrachte China langfristig. Denn das Potenzial für den Verkauf von Vermögensverwaltungsprodukten an die Reichen in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt sei enorm. "Wir werden nie in einen neuen Markt einsteigen, bei dem wir das Gefühl haben, dass wir in drei oder vier Jahren den Ausstieg suchen müssen", sagte der Manager.

Die Credit Suisse-Aktie gewinnt am Vormittag an der SWX zeitweise 2,64 Prozent auf 4,99 Franken.

ra/tv

Zürich (awp)