Credit Suisse-Aktie legt zu: CS plant Ausbau des Geschäfts in China - Weiterer Top-Manager geht

Während die angeschlagene Grossbank andernorts Stellen abbaut, soll die Zahl der Mitarbeitenden in China und dabei insbesondere in Hongkong wachsen, wie der Leiter der Region Asien-Pazifik Edwin Low gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte.

"Mit Blick auf die Personalentwicklung der nächsten fünf Jahre werden China und Hongkong in der Region Asien-Pazifik für uns der klar grösste Wachstumsmarkt sein", sagte Low in der am Dienstag publizierten Meldung. Erst vor kurzem hat die Credit Suisse in einer Studie aufgezeigt, dass die Zahl der Millionäre sich in China bis 2026 verdoppeln dürfte.

Im Rahmen der globalen Umstrukturierung der Bank überprüft die Credit Suisse laut Edwin Low auch das Geschäft an den 13 Standorten im asiatisch-pazifischen Raum. Das Ziel sei es, die Strukturen an jedem Standort zu "vereinfachen", ohne Details dazu zu nennen.

Mit verwalteten Vermögen im Umfang von rund 249 Milliarden US-Dollar per Ende September ist die Region Asien-Pazifik bei der Credit Suisse der drittgrösste Markt nach der Schweiz und der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika).

Weiterer Topmanager kehrt der Credit Suisse den Rücken

Die Credit Suisse verliert mit Yves-Alain Sommerhalder erneut einen hochrangigen Manager. Der Leiter des Bereichs Finanzierung und Produkte im Wealth Management tritt nach 20 Jahren aus der Grossbank aus, wie eine Pressesprecherin der Bank gegenüber der Nachrichtenagentur AWP Informationen von "Bloomberg" bestätigte.

Sommerhalder, der 2002 bei der CS einstieg, war erst vor weniger als einem Jahr auf seinen aktuellen Posten als Leiter der neu geschaffenen Organisation Financing and Products (F&P) befördert worden, die ein wichtiger Pfeiler der integrierten Wealth-Management-Organisation ist.

Er galt als eine der treibenden Kräfte bei der Wiederzusammenführung der Vermögensverwaltung in eine globale Division. Zudem war er zusammen mit anderen Führungskräften für den Aufbau des Geschäfts mit reichen Kunden in Asien verantwortlich. Laut der Bank war er auch massgeblich an der vergangene Woche angekündigten Restrukturierung der Credit Suisse beteiligt.

Seine Nachfolge tritt per (heutigem) 1. November das Duo Larry Fletcher und Eugene Fung an. Beide leiten derzeit bereits gemeinsam die Global Financing Group innerhalb von F&P. Fletcher ist den Angaben der Sprecherin zufolge bereits seit 25 Jahren bei der Bank tätig, dies in zahlreichen leitenden Positionen. Fung war von 2008 bis 2016 bei der CS und kehrte kürzlich zur Bank zurück, nachdem er Partner und Senior Portfolio Manager eines Hedge Fonds in der APAC-Region gewesen war.

Der Abgang Sommerhalders reiht sich ein in eine ganze Serie von Manager-Abgängen, die in letzter Zeit erfolgt sind. So ist etwa jüngst der Chef der Investment Bank, Christian Meissner, abgetreten, ebenso die stellvertretende Leiterin der Vermögensverwaltung in Asien, Young Jin Yee und der Compliance-Chef Rafael Lopez Lorenzo.

Credit-Suisse-Verwaltungsratspräsident: Übernahme kein Thema

Der Verwaltungsratspräsident der krisengeplagten Credit Suisse, Axel Lehmann, gibt hoffnungsvollen Schnäppchenjägern in einem am Dienstag publizierten Video-Interview mit "Bloomberg" eine Absage. "Wir führen keine Übernahmegespräche und wollen unabhängig bleiben", sagte er.

Die Bank werde wieder florieren, gibt sich Lehmann im Interview selbstischer. Die Kapitalerhöhung in Höhe von 4 Milliarden Franken mache die CS "grundsolide" und helfe, die wichtige Umstrukturierung durchzuführen. "In Zukunft ist die Credit Suisse ein Wealth-Management-Unternehmen, das sich auf Unternehmer und wohlhabende Kunden konzentriert", so der Verwaltungsratspräsident.

Die Vermögensverwaltungssparte der Bank habe sich inzwischen stabilisiert, nachdem viele Anleger ihre Vermögen - laut Lehmann nach einem "Social-Media-Sturm" - von der Bank abgezogen haben. Nun seien jedoch wieder Zuflüsse zu beobachten. "Ich gehe davon aus, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten weitere Zuflüsse haben werden", sagte er. Viele Kunden hätten ausserdem gesagt, sie würden wieder zurückkehren.

Für den geplanten Verkauf des Verbriefungsgeschäfts (Securitized Products Group, SPG) gibt er sich "sehr zuversichtlich". In den nächsten Wochen dürfte eine Einigung über die Übernahme der SPG unter Federführung von Apollo Global Management erfolgen. Lehmann zufolge plant die Bank, einen Teil der Erträge aus diesem Geschäft zu behalten.

Saudis als wichtiger Geldgeber

Der Frage, wie die Bank mit Kritik am Einstieg der saudischen Nationalbank wegen Menschenrechtsverletzungen in dem Land umgeht, wich Lehmann aus. "Wir sind sehr froh, dass wir einen Investor wie die Saudi National Bank haben. Es handelt sich um eine private Institution, und ich denke, dass dies auch eine Region ist, die wächst", sagte er.

Lehmann gab sich insgesamt optimistisch in Bezug auf die Wachstumsaussichten im asiatisch-pazifischen Raum. Andeutungen, wonach die Bank das Engagement in China angesichts der Wachstumsschwäche und geopolitischer Bedenken zurückfahren wolle, wies er zurück.

"Ich denke, dass die Region wirklich ein inhärentes Wachstum hat", sagte Lehmann und betonte, dass die CS geopolitische Spannungen in der Region sorgfältig beobachte. "Hongkong wird weiterhin eine herausragende Rolle als globales Finanzzentrum spielen - wir sind und bleiben dem verpflichtet."

Die CS-Aktie legt an der SIX zeitweise 2,03 Prozent auf 4,214 Franken zu.

mk/tv

Zürich (awp)