Credit Suisse-Aktie in Grün: CEO verteidigt Zusammenschluss mit UBS - Aktionäre fordern Feststellung von Verantwortlichkeiten

Er werde nun als CEO alles daran setzen, dass der Zusammenschluss abgeschlossen werde, sagte Körner an der Generalversammlung.

Er teile die Enttäuschung der Aktionärinnen und Aktionäre, sagte Körner laut Redetxt am Dienstag vor den Aktionärinnen und Aktionären der Grossbank. "Nach 167 Jahren gibt die Credit Suisse ihre Eigenständigkeit auf." Immerhin habe die Ankündigung des Zusammenschlusses sofort Stabilität geschaffen, Vertrauen hergestellt und erlaube nun einen geordneten Übergang, sagte der CEO.

"Verstehe Enttäuschung"

Wie bereits Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann betonte auch Körner, dass die CS zum Schluss "keine Zeit mehr hatte". Was sich in den letzten Tagen zugetragen hat, werde ihn persönlich und viele andere noch lange beschäftigen. "Ich verstehe, wenn Sie enttäuscht sind, schockiert oder erzürnt".

Das Jahresergebnis der Bank 2022 mit einem Reinverlust von 7,3 Milliarden Franken sei "völlig inakzeptabel" gewesen, betonte Körner. Es habe aber auch die Notwendigkeit für die neue Ende Oktober 2022 bekannt gegebene Strategie gezeigt. "Bis zur letzten Minute haben wir mit Herzblut daran gearbeitet."

Katastrophe abwenden

Allerdings hätten die Bankenprobleme in den USA dann aber zu "globalen Schockwellen und zu einem massiven Vertrauensverlust" geführt. "Wir waren besonders stark davon betroffen". Das Herumreissen des Steuers sei dieses Mal nicht mehr möglich gewesen. "Wir waren gezwungen, schnell und entschieden zu handeln. Der Zusammenbruch der Credit Suisse wäre für die Weltwirtschaft und für die Schweiz eine Katastrophe gewesen."

Nun entstehe etwas Neues, gab sich Körner überzeugt: Die Integration der Credit Suisse in die UBS bringe zwei weltweit führende Vermögensverwalter und zwei starke Schweizer Banken zusammen, um ein "noch stärkeres globales Finanzdienstleistungsunternehmen" zu schaffen. Er sei überzeugt, dass der "unternehmerische Geist der Mitarbeitenden" auch in der zusammengeführten Bank weiterleben werde.

Präsident Axel Lehmann bittet Aktionäre um Entschuldigung

CS-Präsident Axel Lehmann hat sich an der Generalversammlung vom Dienstag für das Scheitern der Grossbank entschuldigt. Ausserdem verteidigte er die geplante Übernahme durch die UBS.

"Dass wir den über Jahre hinweg angestauten Vertrauensverlust nicht mehr aufhalten konnten, dass wir Sie alle enttäuscht haben, dafür bitte ich um Entschuldigung", sagte Lehmann laut Redetext am Dienstag vor den Aktionärinnen und Aktionären der Grossbank.

Er sei sich bewusst, dass es ein trauriger Tag sei. "Ich kann die Verbitterung, die Wut, den Schock von allen ermessen, die von der Entwicklung enttäuscht sind, die sich überrumpelt fühlen, die betroffen sind", so Lehmann.

"Wir wollten das Steuer mit aller Kraft zum Guten wenden. Dass die Zeit dafür nicht da war, und dass nach dieser fatalen Woche im März unsere Pläne durchkreuzt wurden, das schmerzt mich und tut mir aufrichtig leid."

"Bank war nicht mehr zu retten"

Trotz aller Bemühungen sei man gescheitert: "Die Bank war nicht mehr zu retten." Und die einzige Alternative zur Fusion wäre die bankenrechtliche Sanierung gewesen. "Verbunden mit dem schlimmsten Fall - nämlich dem Totalverlust für die Aktionäre, unabsehbare Risiken für die Kunden, schwere Folgen für die Volkswirtschaft und die globalen Finanzmärkte."

Jetzt müsse der Blick nach vorne gerichtet werden, sagte Lehmann weiter. "Am Niedergang der Credit Suisse, den Umständen und diversen Einflussfaktoren lässt sich nichts mehr ändern." Er werde sich zusammen mit dem UBS-Präsidenten Colm Kelleher und dem neuen UBS-Chef Sergio Ermotti bis zuletzt dafür einsetzen, dass für die Mitarbeiter "bestmögliche Lösungen" gefunden würden.

Gleichzeitig dankte Lehmann den Aktionären, den Mitarbeitern und der UBS. Der Zusammenschluss der beiden Grossbanken eröffne "neue Perspektiven für alle".

Aufgrund der geplanten Übernahme durch die UBS ist es am Dienstag die allerletzte Generalversammlung in der über 166-jährigen Geschichte der Credit Suisse. Lehmann hatte das CS-Präsidentenamt erst im Januar 2022 übernommen. Er folgte auf António Horta-Osório, der wegen Verstössen gegen Corona-Auflagen abrupt zurückgetreten war.

Zahlreiche Aktionäre melden sich zu Wort

Die Aktionäre der Credit Suisse nutzen die Möglichkeit an der Generalversammlung, ein letztes Mal Dampf abzulassen. Kurz nach Beginn der Veranstaltung waren bei der Grossbank bereits rund 20 Wortmeldungen eingegangen.

Es würden vermutlich noch weitere folgen, sagte eine Sprecherin zur Nachrichtenagentur AWP. Anmeldungen für Reden oder zum Fragen Stellen seien während des gesamten Anlasses durchgängig möglich.

Es ist am Dienstag die allerletzte Generalversammlung in der über 166-jährigen Geschichte der Credit Suisse. Das Schicksal der Bank ist mit der geplanten Übernahme durch die UBS besiegelt.

Der Anlass findet nach dreijähriger Corona-Pause erstmals wieder mit Aktionären im Zürcher Hallenstadion statt. Traditionell machten sich vor der Pandemie zu diesem Anlass jährlich Hunderte Kleinaktionäre aus der ganzen Schweiz auf den Weg. Auch ist es in der Vergangenheit auch schon immer jeweils zu hitzigen Reden von Kleinaktionären gekommen.

Angemeldet waren für den Dienstag weit über 2000 Aktionäre. Bisher sind laut der CS rund 1700 Aktionäre vor Ort. Das ist deutlich mehr als an der vor der Corona-Pandemie letzten physischen Generalversammlung 2019, als gut 1300 Aktionäre zusammenkamen.

Fünf VR-Mitglieder stellen sich nicht zu Wiederwahl

An der Generalversammlung der Credit Suisse stellen sich fünf der zwölf Verwaltungsratsmitglieder nicht mehr zur Wiederwahl. Das gab Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann am Dienstag vor den Aktionärinnen und Aktionären bekannt.

Nicht mehr zur Wahl antreten werden die bisherigen Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte Shan Li, Seraina Macia, Blythe Masters, Richard Meddings sowie Ana Paula Pessoa. Im Vorfeld der letzten Generalversammlung der Bank vor dem von Politik und Aufsichtsbehörden verfügten Zusammenschluss mit der UBS hatten bereits mehrere Aktionärsgruppen dazu aufgerufen, verschiedene Verwaltungsräte nicht wiederzuwählen.

Gemäss der Statuten der Credit Suisse muss der Verwaltungsrat aus mindestens sieben Mitgliedern bestehen.

Aktionäre fordern Feststellung von Verantwortlichkeiten

An der Credit Suisse-Generalversammlung hat der Vertreter der Aktionärsvereinigung Ethos die Feststellung der Verantwortlichkeiten für die massive Schieflage der Bank gefordert. Dass es dazu komme, dass nun die letzte Generalversammlung der CS stattfinde, habe er sich nicht vorstellen können, sagte Ethos-Vertreter Vincent Kaufmann in seinem Votum.

"Wir haben alle einen irreversiblen finanziellen Schaden erlitten", sagte Kaufmann als Vertreter mehrerer Pensionskassen wie auch von Privataktionärinnen und Privataktionären. Es sei deshalb "essentiell", dass die Verantwortlichkeiten für dieses beispiellose Debakel klar identifiziert würden.

Zwar habe es das Eingreifen der Behörden aufgrund der Situation gebraucht, räumte Kaufmann ein. Allerdings sei nicht einzusehen, dass die Credit Suisse nur noch einen Bruchteil ihres Eigenkapitals Wert sein solle. "Uns sind Informationen vorenthalten worden", beklagte der Aktionärsvertreter, der dem Verwaltungsrat einen Katalog an entsprechenden Fragen vorlegte.

CS überprüft aufgeschobene Boni

Klagen der Grossbank gegen ehemalige Verantwortungsträger - also Manager oder Verwaltungsräte - habe die CS allerdings keine eingereicht, sagte VR-Präsident Lehmann in einer summarischen Antwort auf die Fragen. Aufgeschobene Boni, die also in der Zukunft noch ausbezahlt werden sollten, würden derzeit überprüft, versicherte Lehmann weiter.

Summarisch beantwortete Lehmann auch Fragen nach den Zahlungen an den US-Investmentbanker Michael Klein, der laut dem nun hinfällig gewordenen Restrukturierungsplan die CS First Boston hätte leiten sollen. "Sämtliche Verpflichtungen gehen jetzt an die neue UBS über", sagte er.

Derweil riefen Vertreter der Aktionärsvereinigung Actares bereits zu einer "verantwortungsvollen Übernahme durch die UBS" auf. "Wir hoffen, dass UBS-CEO Sergio Ermotti Vertrauen und Stabilität zurückbringt." Er erwarte aber insbesondere auch, dass das CS-Management für die Mitarbeitenden, die vor der Entlassung stünden, soziale Verantwortung wahrnehme.

VRP will Massnahmen der Politik nicht weiter kommentieren

CS-Präsident Axel Lehmann ist am Dienstag nicht auf Details zu dem über ein Wochenende festgezurrten Übernahmeplan eingegangen. Er könne Massnahmen der Behörden und der Politik nicht weiter im Einzelnen kommentieren, sagte er am Dienstag an der Generalversammlung.

Ein Aktionär hatte in einer Wortmeldung zahlreiche Fragen zu den verschiedenen Beschlüssen im Zusammenhang mit der Übernahme der CS durch die UBS gestellt. Er wollte insbesondere wissen, wer auf wen zuerst zugekommen sei, und wie sich die Abflüsse von Kundengeldern genau in diesen Tagen entwickelt hätten.

Auch wolle er Antworten darauf, wie der Kaufpreis genau zustande gekommen sei. Die UBS zahlt den CS-Aktionären 1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien, was zum Zeitpunkt der Fusionsvereinbarung einem Kaufpreis von 3 Milliarden Franken entsprach. Für die Klärung solcher Fragen brauche es einen Sonderprüfer, forderte er.

Er könne das erste Quartal nicht kommentieren, sagte Lehmann und verwies auf die noch anstehende Ergebnispräsentation am 27. April. Eine Sonderprüfung müsse der Verwaltungsrat separat anschauen und beurteilen.

Antrag auf Sonderprüfung abgelehnt - Mehrheit enthält sich

An der Generalversammlung der Credit Suisse haben die Aktionäre den Antrag eines Aktionärs auf eine Sonderprüfung im Zusammenhang mit der Übernahme durch die UBS abgelehnt. 46,8 Prozent der Anwesenden stimmten mit Nein, die Ja-Stimmen beliefen sich lediglich auf 3,6 Prozent.

Die Mehrheit der Aktionäre enthielten sich der Stimmen: 50,3 Prozent der Aktionäre legten leer ein.

Der Aktionär hatte in einer Wortmeldung am Dienstag zahlreiche Fragen zu den verschiedenen Beschlüssen im Zusammenhang mit der Übernahme der CS durch die UBS gestellt. Er wollte insbesondere wissen, wer auf wen zuerst zugekommen sei, und wie sich die Abflüsse von Kundengeldern genau am 1. Dezember und in den letzten Tagen vor der Fusionsankündigung mit der UBS entwickelt hätten.

Auch wollte der Aktionär Antworten darauf, wie der Kaufpreis genau zustande gekommen sei. Die UBS zahlt den CS-Aktionären eine UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien, was zum Zeitpunkt der Fusionsvereinbarung einem Kaufpreis von 3 Milliarden Franken entsprach. Für die Klärung solcher Fragen brauche es einen Sonderprüfer, forderte er.

CS-Präsident Axel Lehmann sagte daraufhin, er könne das erste Quartal nicht kommentieren. Er verwies auf die noch anstehende Ergebnispräsentation am 27. April. Auch könne er die Massnahmen der Behörden und der Politik nicht weiter im Einzelnen kommentieren, sagte er am Dienstag an der Generalversammlung.

Den Fragenkatalog des Aktionärs werde die CS schriftlich beantworten. Dazu bedürfe es weiterer Abklärungen. Deshalb könne die Beantwortung nicht an der heutigen GV erfolgen, sagte Lehmann.

CS-Aktionäre genehmigen Jahresrechnung und Bonusbericht nur knapp

Die Aktionäre der Grossbank Credit Suisse sind am Dienstag in den ersten Punkten der Traktandenliste den Anträgen des Verwaltungsrat nur ganz knapp gefolgt. Sie genehmigten an der Generalversammlung aber immerhin die Jahresrechnung 2022 und hiessen den Vergütungsbericht 2022 gut.

Die stark defizitäre Jahresrechnung 2022 sowie der Lagebericht wurden immerhin von 61,4 Prozent der Aktionärinnen und Aktionäre genehmigt. Sehr knapp wurde es beim Vergütungsbericht für das vergangene Jahr - gerade mal 50,06 Prozent der vertretenen Aktionärsstimmen drückten bei der elektronischen Abstimmung auf den Ja-Knopf. Allerdings handelte es sich dabei lediglich um eine konsultative Abstimmung.

Zuvor hatten zahlreiche Aktionäre in ihren Voten ihrer Wut und Enttäuschung über das Ende der traditionsreichen Grossbank Luft verschafft. Immer wieder wurde auch die Millionen-Vergütungen für das Top-Management in den vergangenen Jahren thematisiert. Noch ausstehend waren am Mittag unter anderem die Abstimmungen zur Wiederwahl der Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte sowie zu den Entschädigungen für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für das kommende Jahr.

Milliardenverlust im Jahr 2022

Die Credit Suisse hatte für das Geschäftsjahr 2022 aufgrund stark schrumpfender Erträge und tiefgreifenden Restrukturierungen einen Verlust von 7,3 Milliarden Franken verbucht. Im Gesamtjahr waren zudem Kundenvermögen im Umfang von 123 Milliarden Franken abgeflossen. Bereits 2021 hatte die zweitgrösste Schweizer Bank nach den Debakeln um den Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos und die Liquidierung der Greensill-Fonds einen Jahresverlust von 1,6 Milliarden Franken geschrieben.

Die traditionsreiche Grossbank muss sich aufgrund ihrer massiven Probleme von der Schweizer Konkurrentin UBS übernehmen lassen. Die Transaktion war am 19. März vom Bundesrat sowie der Schweizerischen Nationalbank und der Finanzmarktaufsicht Finma verfügt worden, nachdem sich die Situation der CS zuvor noch einmal massiv verschlechtert hatte.

Die Aktionäre beider Grossbanken haben keine Mitsprache. Zum Kaufpreis, der in UBS-Aktien ausbezahlt wird, erleiden die CS-Aktionäre auf ihren Anteilen alleine im laufenden Jahr einen Verlust von rund 70 Prozent.

CS-Aktionäre bestätigen VR-Präsident Lehmann im Amt

Die Credit Suisse-Aktionäre haben CS-Präsident Axel Lehmann wiedergewählt. An der letzten Generalversammlung der Grossbank vor der Übernahme durch die Konkurrentin UBS sprachen sich 55,7 Prozent der Aktionärinnen und Aktionäre für eine Wiederwahl Lehmanns aus.

Zuvor hatte sich Lehmann wie auch CEO Ulrich Körner in zahlreichen Voten die Wut und Enttäuschung der Aktionäre über das Ende der traditionsreichen Bank anhören müssen. Lehmann bedankte sich bei den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen. Der CS-Verwaltungsrat werde nun bis zum Zusammenschluss mit der UBS weiterhin den Geschäftsgang sichern, erklärte er zuvor.

Im Vorfeld hatten sich diverse Aktionärsgruppen wie etwa der einflussreiche US-Stimmrechtsberater Glass Lewis oder der norwegische Staatsfonds gegen eine Wiederwahl von Lehmann sowie weiterer Verwaltungsräte ausgesprochen. Lehmann hatte das Präsidentenamt bei der Credit Suisse im Januar 2022 übernommen, als sein Vorgänger António Horta-Osório wegen Verstössen gegen Corona-Regeln zurücktreten musste.

CS-Aktionäre bestätigen Verwaltungsrat nur knapp

Die Credit Suisse-Aktionärinnen und Aktionäre haben am Dienstag CS-Präsident Axel Lehmann und die weiteren sechs für eine Wiederwahl kandidierenden Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte wiedergewählt. Allerdings lagen die Ja-Stimmen für die einzelnen Mitglieder nur gerade zwischen 50 und knapp 56 Prozent.

Der mit einem Stimmenmehr von 55,7 Prozent wiedergewählte Lehmann bedankte sich bei den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen. Der CS-Verwaltungsrat werde nun bis zum Zusammenschluss mit der UBS weiterhin den ordentlichen Geschäftsgang sichern und dabei den ordnungsgemässen Geschäftsverlauf sicherstellen, sagte er.

Noch sieben Verwaltungsräte

Zuvor hatten sich VR-Präsident Lehmann wie auch CEO Ulrich Körner in zahlreichen Voten die Wut und Enttäuschung der Aktionäre über das unrühmliche Ende der traditionsreichen Bank anhören müssen. Im Vorfeld hatten sich diverse Aktionärsgruppen wie etwa der einflussreiche US-Stimmrechtsberater Glass Lewis oder der norwegische Staatsfonds gegen eine Wiederwahl von Lehmann sowie einer Reihe weiterer Verwaltungsräte ausgesprochen.

Mehrere Verwaltungsräte stellten sich nicht mehr zur Wiederwahl, wie erst zu Beginn der Generalversammlung bekanntgegeben wurde. Es handelte sich um Shan Li, Seraina Macia, Blythe Masters, Richard Meddings und Ana Paula Pessoa. Damit traten fünf von 12 Verwaltungsräten nicht mehr an. Mit den nun wiedergewählten Mitgliedern besteht der Verwaltungsrat nun noch aus sieben Mitgliedern, was gemäss der Statuten der Credit Suisse die Mindestzahl ist.

Seit 2022 im Amt

Lehmann hatte das Präsidentenamt bei der Credit Suisse im Januar 2022 übernommen, als sein Vorgänger António Horta-Osório wegen Verstössen gegen Corona-Regeln zurücktreten musste. Der VR-Präsident und der im Juli 2022 angetretene CEO Ulrich Körner hatten noch im vergangenen Oktober einen tiefgreifenden Umbauplan für die Grossbank vorgelegt.

Die seit den Debakeln um die Greensill-Fonds und den Zusammenbruch des US-Hedgefonds Archegos von 2021 schwer angeschlagene Bank schlitterte im Jahr 2022 aber noch tiefer in die roten Zahlen, das schwindende Vertrauen der Kunden zeigte sich zudem in massiven Kapitalabflüssen.

Nachdem sich die Situation der CS noch einmal dramatisch verschlechtert hatte, hatten Bundesrat sowie die Schweizerischen Nationalbank (SNB) und die Finanzmarktaufsicht Finma am 19. März, einem Sonntag, den Verkauf der Grossbank an die Konkurrentin UBS verfügt.

Die Aktionäre beider Grossbanken haben dabei keine Mitsprache. Mit dem festgelten Übernahmepreis, der in UBS-Aktien ausbezahlt wird, erleiden die CS-Aktionäre auf ihren Anteilen alleine im laufenden Jahr einen Verlust von rund 70 Prozent.

Konzernleitungsvergütung für verbleibende Wochen abgelehnt

Die Aktionäre der Credit Suisse haben am Dienstag den Fixlohn für die Konzernleitung in den kommenden Wochen bis zur Übernahme der CS durch die UBS abgelehnt. Lediglich 48,43 Prozent der Anwesenden den stimmten mit ja, 48,21 Prozent stimmten nein und 3,36 Prozent enthielten sich.

Für die Mitglieder der Konzernleitung hatte der Verwaltungsrat einen maximalen Betrag von 34 Millionen Franken für den fixen Teil der Vergütung für den Zeitraum von der Generalversammlung am Dienstag bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 beantragt. Bereits heute ist klar, dass diese im kommenden Jahr nicht mehr stattfinden wird.

CS-Präsident Axel Lehmann hatte vor der Abstimmung betont, dass es dabei ja lediglich um die Vergütung in den nächsten Wochen gehe, bis die Bank von der UBS übernommen werde. Die letztendlich ausbezahlte Summe wäre also viel kleiner als die beantragten 34 Millionen Franken gewesen. Jetzt müsse das Aufsichtsgremium die nächsten Schritte prüfen, sagte er nach der Niederlage.

Derweil genehmigten die CS-Aktionäre die Vergütung für den Verwaltungsrat, allerdings war auch diese Entscheidung sehr knapp. Lediglich 50,42 Prozent nahmen den Antrag über einen Höchstbetrag von 13 Millionen Franken für die Mitglieder des Aufsichtsgremiums für den Zeitraum bis zur Generalversammlung 2024.

49,12 Prozent stimmten allerdings Nein, und 0,46 Prozent enthielten sich.

Die Aktionäre stimmten auch der Wahl der Revisionsstelle und der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin zu.

Die CS-Aktie zeigte sich im Schweizer Handel letztlich 0,85 Prozent höher bei 0,8100 CHF.

