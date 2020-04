Credit Suisse-Aktie im Minus: Glass Lewis lehnt offenbar Vergütungsbericht ab

Der Stimmrechtsberater Glass Lewis lehnt gemäss einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters auch in diesem Jahr den Vergütungsbericht der Grossbank Credit Suisse ab.

Zudem spreche sich Glass Lewis auch gegen die Entlastung der Unternehmensspitze durch die Generalversammlung aus, schrieb Reuters am Dienstagabend unter Berufung auf die ihr vorliegende Stimmempfehlung.

Die Ablehnung der Entlastung wird mit dem Reputationsschaden wegen des Beschattungsskandals bei der Credit Suisse begründet. In dessen Folge hatten zunächst der Chief Operating Officer (COO) Pierre-Olivier Bouée und dann auch CEO Tidjane Thiam den Hut nehmen müssen. Des weiteren sei das Vergütungspaket von Thiam für seinen Abgang zu grosszügig ausgefallen.

Glass Lewis hatte bereits im vergangenen Jahr den Vergütungsbericht der Credit Suisse abgelehnt. Die Aktionäre hatten diesem allerdings an der Generalversammlung 2019 dennoch noch mit über 80 Prozent der Stimmung genehmigt. Den Anträgen für die UBS-Aktionärsversammlung stimme Glass Lewis zu, schreibt Reuters.

Die Aktie der Credit Suisse verliert am Mittwoch an der SIX mittags rund 3,64 Prozent und fällt auf 8,10 CHF.

