Credit Suisse-Aktie höher: CS und weitere rechnen anscheinend nur mit geringer Rückerstattung nach Archegos-Zusammenbruch

Die CS , die mit rund 5 Milliarden Verlust zu den grössten Verlierern des Zusammenbruchs gehört, könnte aus der Restrukturierung von Archegos Capital Management somit nur gerade 250 Millionen bekommen, heisst es in dem Artikel.

Die Banken und die Restrukturierungsberater, die die Abwicklung des US-Hedgefonds betreuen, stünden kurz vor dem Ende der Verhandlungen über die Aufteilung der Vermögenswerte an die Geschädigten, schreibt die FT unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Banken hätten fast ein Jahr lang mit Archegos verhandelt, während das Unternehmen versucht habe, seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu verwerten und umzustrukturieren. Die Gläubiger erwarten gemäss den Personen, zwischen 5 und 20 Prozent ihrer Verluste zurückzuerhalten.

Eine der Quellen gab gegenüber der FT an, sie rechne nicht mit rechtlichen Schritten gegen Archegos in dieser Sache. Die Geschädigten wollten ein langwieriges und öffentliches Gerichtsverfahren vermeiden. Zudem seien die Vermögenswerte, die zur Rückzahlung verwertet werden könnten, zu gering, so die Person.

Die Mittel für die Rückzahlung an die Gläubiger stammen grösstenteils von den Banken wie Goldman Sachs, die ihre Sicherheiten veräussert und ihre Kredite gedeckt hätten. Ein Teil des auf diesen Konten verbliebenen Geldes werde an Archegos zurückgegeben und von den Restrukturierungsberatern an die Banken verteilt, die Geld verloren hätten, gaben die Personen gegenüber der FT an. Auch für die Mitarbeitenden von Archegos, denen das Unternehmen im Rahmen eines aufgeschobenen Bonussystems Geld schulde, sei ein Topf mit Geldern eingerichtet worden.

Credit Suisse-IT-Chefin geht nach fast 30 Jahren

Laura Barrowman ist als globale Chefin für die Informatik der Credit Suisse zurückgetreten. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gibt es noch nicht.

Nach fast 30 Jahren haben sich die Wege von Laura Barrowman und der Credit Suisse getrennt, wie zunächst das Online-Portal "Tippingpoint" unter Berufung auf einen Linkedin-Post von Barrowman berichtete. Am 31. Januar hatte sie ihren letzten Arbeitstag. Barrowman begann ihre Karriere 1994 bei der Grossbank und hatte seitdem verschiedene IT-Positionen inne. Seit 2012 war sie etwa IT-Leiterin der EMEA-Region. Im Juli 2019 übernahm sie die Leitung der gesamten IT der CS als Group Chief Information Officer.

Auf Anfrage bestätigte eine Credit Suisse-Sprecherin, dass Barrowman auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlassen hat. Nähere Gründe für den Rücktritt konnte sie nicht nennen. Die Nachfolge sei noch nicht geregelt, die Suche laufe aber.

CS lagert anscheinend Teil des Asset Managements in CS First Boston aus

Die Credit Suisse soll laut einem Medienbericht die "Private Funds Group" aus dem Asset Management in ihr geplantes Spin-off Credit Suisse First Boston (CSFB) verlagern. Die Auslagerung sei Teil der Strategie, die Investmentbanking-Aktivitäten nach den Turbulenzen bei der CS neu zu ordnen, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Die Bank führe derzeit interne Gespräche über den Schritt und könne die "Private Funds Group" noch im laufenden Jahr in die CSFB integrieren, heisst es im Bericht der Nachrichtenagentur unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen.

Die global tätige "Private Funds Group" unterstützt laut der Meldung Buyout-Firmen bei der Mittelbeschaffung und sammelt dafür private Investitionen von öffentlichen und privaten Pensionskassen, vermögenden Privatpersonen und Familien ein. Laut Bloomberg beschäftigt sie 77 Mitarbeitende in Hongkong, New York und London.

Die CS wollte den Bericht gegenüber AWP nicht kommentieren.

An der SIX steigt die Credit Suisse-Aktie zeitweise um 0,25 Prozent auf 3,22 Franken.

