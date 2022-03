Credit Suisse-Aktie gibt nach: Zahl der Versicherungsansprüche wegen Greensill gestiegen - Rob Cox leitet Corporate Communications

Daraus geht hervor, dass die Zahl der geltend gemachten Versicherungsansprüche der Bank gegenüber den Versicherern der Schuldpapiere per Ende Februar auf elf gestiegen ist.

Diese beziehen sich auf ein Engagement von Credit Suisse Asset Management von rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Per Ende Januar waren über das Einreichungsverfahren bei der Greensill Bank erst sieben Versicherungsansprüche geltend gemacht worden.

Eine neue Auszahlung wurde im neusten Update keine angekündigt. Somit bleibt es dabei, dass im Zuge der Abwicklung 6,7 Milliarden der Fondsvermögen von ursprünglich rund 10 Milliarden Dollar zurückerstattet wurden. Die Supply Chain Finance Fund wurden im Frühling 2021 eingestellt und werden derzeit abgewickelt.

Credit Suisse ernennt Rob Cox zum Leiter Corporate Communications Die Credit Suisse erhält einen neuen Leiter für die Kommunikation der Gruppe. Rob Cox wurde zum Leiter Corporate Communications ernannt und löst in dieser Funktion Christine Graeff ab, welche per Februar 2022 zur obersten Personalchefin der Bank befördert wurde.

Cox wechselt per Mitte April von Breakingviews, der globalen Plattform von Reuters für Finanzanalysen und Kommentare, zur Credit Suisse, wie diese am Dienstag mitteilte. Er verfügt über knapp drei Jahrzehnte Erfahrung im Finanzjournalismus. Er wird direkt an CEO Thomas Gottstein berichten.

Dominik von Arx, der zurzeit den Bereich Corporate Communications interimistisch leitet, wird künftig als stellvertretender Leiter Corporate Communications der Gruppe tätig sein.

CS-Aktien verlieren an der SIX zeitweise 1,35 Prozent auf 7,164 Franken.

Zürich (awp)