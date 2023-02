Credit Suisse-Aktie gibt ab: Credit Suisse stellt Global Equities unter neue Leitung

Eine Sprecherin bestätigte am Freitag gegenüber AWP eine entsprechende Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Im November hatte Hosie im Aktienhandel bereits den Bereich "Cash Equities" für die Regionen APAC (Asien-Pazifik) und EMEA (Europa, Mittler Osten, Afrika) übernommen. Gemäss Bloomberg wird der im November ernannte Co-Leiter für die Region Americas, Doug Croftin, die Credit Suisse verlassen und zu RBC wechseln. Hierzu äusserte sich die Bank derweil nicht.

Zudem gibt es einen Wechsel in Singapur. Die bisherige Leiterin des Geschäfts, Chien Chien Wong, verlässt die Bank. Nachfolger wird Rehan Anwer, der die Rolle zusätzlich zu seiner aktuellen Funktion als CEO Southeast Asia und Southeast Asia Head of Investment Banking Capital Markets übernimmt. Die CS bestätigte einen entsprechenden Bericht von Reuters.

Die CS-Aktie verliert am Freitag an der SIX zeitweise 1,46 Prozent auf 2,758 Franken.

dm/tv

Zürich (awp)