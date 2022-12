Credit Suisse-Aktie gesucht: Kapitalabflüsse bei Credit Suisse offenbar gestoppt

Damit bekräftigte er am Freitag in einem Bloomberg-Interview die Aussagen vom Vortag an einer Bankenkonferenz der "Financial Times".

Die Credit Suisse habe den Dialog mit den Kunden intensiviert und das Feedback sei erstaunlich gut, so Lehman im Kurz-Interview. Nur sehr wenige hätten die Bank verlassen, auch wenn Gelder abgezogen worden seien. "Ich bin zuversichtlich, dass diese Gelder zurückkommen, wenn wir unseren Job gut machen", sagte er.

CS-Aktien gewinnen an der SIX zeitweise 1,89 Prozent auf 2,75 Franken.

Zürich (awp)