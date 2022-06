Credit Suisse-Aktie dreht ins Plus: CS-Manager musste wohl wegen unsachgemässer Kommunikation mit Kunden gehen

Offenbar befürchtet die Credit Suisse Verletzungen der Aufzeichnungspflichten bezüglich der geschäftlichen Kommunikation.

Der CS-Manager, der in New York als Leiter des "Equity Capital Markets Syndicate" tätig war, hatte die Bank nach 28-jähriger Tätigkeit im April verlassen. Laut dem FT-Artikel habe die CS bei der Prüfung von mehreren Dutzend Bankern festgestellt, dass der Manager persönliche Messaging-Anwendungen für die Kommunikation mit Kunden verwendet habe. Er habe allerdings keine unangemessenen Informationen weitergegeben. Eine CS-Sprecherin wollte den Artikel auf AWP-Anfrage nicht kommentieren.

Die US-Aufsichtsbehörde SEC untersuche derzeit die Aufzeichnungspraktiken an der Wall Street, wobei sich die CS zur Kooperation bereit erklärt habe, schreibt die FT. Die Benutzung von privaten Nachrichten-Apps wie WhatsApp durch Investment-Banker hatte sich im Home Office während der Coronakrise verbreitet.

Die US-Bank JPMorgan Chase hat laut dem Artikel im vergangenen Dezember eine Busse von 200 Millionen Dollar Strafe an die US-Behörden bezahlt, weil sie es versäumte, Aufzeichnungen über die Kommunikation ihrer Mitarbeiter auf persönlichen Geräten zu führen.

An der SIX zeigt sich die CS-Aktie am Mittwoch zeitweise 0,24 Prozent fester bei 5,918 Franken, nachdem sie zuvor etwas eingeknickt war.

Zürich (awp)