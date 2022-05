Credit Suisse-Aktie dreht ins Minus: Zahlung im Bermuda-Fall auf rund 600 Millionen US-Dollar beziffert

Die Grossbank Credit Suise hatte im März vor dem Gericht auf der karibischen Inselgruppe eine Niederlage eingefahren. Damals hatte die CS davon gesprochen, dass das Urteil eine Zahlung von "möglicherweise mehr als 500 Millionen Dollar" beinhalte.

Bei dem Rechtsstreit geht es um den ehemaligen georgischen Regierungschef und Milliardär Bidzina Ivanishvili, der Kunde des betrügerischen Genfer CS-Beraters Patrice Lescaudron war und hohe Summen über die CS investiert hatte. Das Gericht auf den Bermudas wirft der CS vor, sie habe "keine oder unzureichende Massnahmen getroffen", um Lescaudrons "betrügerische Misswirtschaft" zu verhindern. Die CS will das Urteil anfechten.

Laut dem am Donnerstag von der CS veröffentlichten definitiven Bericht zum ersten Quartal 2022 wurden auch wegen der "Greensill-Fonds" weitere Zivilklagen sowie Strafanzeigen eingereicht. Unter anderem würden darin unseriöse Verkaufspraktiken und Verstösse gegen die Sorgfaltspflicht im Zusammenhang mit den mit Greensill Capital geführten Lieferketten-Finanzierungsfonds geltend gemacht. Die Fonds im Umfang von ursprünglich 10 Milliarden Dollar werden liquidiert, wobei den Anlegern hohe Verluste drohen.

Weitere Zivilklagen gegen die CS und ihre Verantwortlichen wurden auch wegen des Debakels um den Hedgefonds Archegos eingereicht, wie es weiter heisst. Darunter seien auch Klagen wegen Verletzung von Treuepflichten. Die CS hatte beim Archegos-Zusammenbruch im vergangenen Frühling einen Verlust von rund 5 Milliarden Franken erlitten.

Die Aktie der Credit Suisse sinkt in Zürich zeitweise um 0,78 Prozent auf 6,86 Franken an. Morgens hatte die Aktie noch in der Gewinnzone gelegen.

Zürich (awp)