Credit Suisse-Aktie dennoch freundlich: Aktionäre wollen offenbar Abstimmung über Entlastung von VR und GL kippen - Neukundengeschäft in Russland gestoppt

Dies berichtet die "Financial Times" mit Verweis auf Insider.

Namen von Aktionären werden im Bericht allerdings keine genannt. Und auch zur Reaktion der Credit Suisse gibt es keine Angaben, ausser dass diese eine Stellungnahme abgelehnt habe.

Begründet hätten die Aktionäre ihr Begehren damit, dass die Chefetage mit einer solchen Abstimmung von der Verantwortung für den Greensill-Skandal freisprechen würde. Dies sei aber nicht möglich, weil die Bank einen Untersuchungsbericht zu den Vorkommnissen bislang nicht veröffentlicht habe. "Wie können wir sie aus der Verantwortung entlassen, wenn wir nicht alle Einzelheiten der Geschehnisse kennen", sagte ein Aktionär der Zeitung.

Im Vorjahr hatte der CS-Verwaltungsrat von sich aus wegen der Milliardenverluste auf eine Abstimmung über die Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung verzichtet.

Credit Suisse stellt Neukundengeschäft in Russland ein

Die Grossbank Credit Suisse hat das Neukundengeschäft in Russland aufgrund des Ukraine-Krieges eingestellt. Dies bestätigte am Montag eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Zuvor berichtete Bloomberg unter Berufung auf ein internes Schreiben der Grossbank über die Massnahmen.

Neben der Einstellung des Neukundengeschäfts in Russland sei die Bank weiterhin dabei, die Geschäftstätigkeit in Russland gemäss bereits früheren angekündigten Massnahmen herunterzufahren. Dabei würden auch Mitarbeitende bei der Verlagerung an andere Standorte unterstützt, so die Sprecherin. Auch helfe man Kunden dabei, ihr Engagement in Russland zurückzufahren.

Für die Aktie der Credit Suisse geht es an der SIX am Montag zeitweise um 0,64 Prozent hoch auf 7,606 Franken.

