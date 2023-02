Credit Suisse-Aktie: CS-Immobilienfonds erwerben mit Partner riesiges Hotel in Florida

Es handle sich um eine der grössten Hotelakquisitionen in den USA seit August 2021, heisst es in einer Mitteilung der CS vom Freitagabend.

Verkäufer ist den Angaben zufolge ein privater Immobilienfonds aus Brookfield. Die neuen Eigentümer hätten ausserdem eine Managementvereinbarung mit der Hilton-Kette geschlossen, welche das Resort betreiben wird.

Über den Kaufpreis machte die CS in dem Communiqué keine Angaben. Zuletzt sei das Hotel jedoch für 90 Millionen US-Dollar renoviert worden. Laut einem Bericht der "Sonntagszeitung" soll der Deal ein Volumen von 835 Millionen gehabt haben.

Das Anwesen liegt den Angaben zufolge im Süden Floridas direkt am Strand und verfügt über ein Hotel mit über mehr als 1000 Zimmer und 200'000 Quadratmetern an Tagungs- und Veranstaltungsflächen. Zu dem Resort gehören nebst dem Hotel und einem 14'000 Quadratmeter grossen Spa zudem auch 10 Hektar Land an der Atlantikküste sowie acht Restaurants und Bars.

tv/mk/rw

Zürich (awp)