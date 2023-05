Credit Suisse-Aktie: CS-Anteilscheine erfüllen Erfordernisse von New Yorker Börse nicht mehr

Die Schweizer Grossbank hat von der New York Stock Exchange (NYSE) per Anfang Mai eine entsprechende Benachrichtigung erhalten, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Das Reglement der NYSE für kotierte Gesellschaften sieht vor, dass der durchschnittliche Schlusskurs eines Titels mindestens 1 Dollar beträgt. Mit dem von den Behörden verordneten Übernahmeangebot der UBS für die Credit Suisse vom 19. März war der Preis der CS-Aktie und auch der an der NYSE kotierten American Depositary Shares (ADS) deutlich unter diese Marke gerutscht. Die UBS bietet den CS-Aktionären eine UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien, was derzeit rund 78 Rappen je CS-Aktie entspricht.

Der von der NYSE beanstandete Regelverstoss dürfte sich entsprechend mit dem Vollzug der CS-Übernahme durch die Schweizer Konkurrentin erledigen, wie auch die CS in der Mitteilung schreibt. Die den ADS zugrundeliegenden CS-Aktien werden dann ebenfalls gewandelt.

Zürich/New York (awp)