Credit Suisse-Aktie: Credit Suisse-Verantwortliche kämpfen offenbar um Grosskunden

In einem Konferenz-Anruf wollte das Führungspersonal der CS Schweiz Grosskunden wie etwa Pensionskassen zum Verbleib bei der Bank überzeugen, wie mehrere Medien am Dienstag berichteten.

Durch den rund 45-minütigen Webcast am Dienstagmorgen hätten CS Schweiz-Chef André Helfenstein und der Leiter Private Banking Schweiz, Roger Suter, geführt, hiess es. Die Konkurrenz am Bankenplatz Schweiz sei nach wie vor gross, hiess es an dem Online-Anlass: "Der Wettbewerb schläft nie - und das ist eine gute Sache", wird Helfenstein in einem Bloomberg-Artikel zitiert.

Bereits vergangene Woche hatte die CS ein Schreiben an wichtige Kunden adressiert. Die Bank richte ihren Fokus darauf, einen "reibungslosen Übergang" für die Kundinnen und Kunden sicherzustellen, versicherten die Verantwortlichen damals. Als Zeithorizont für den Zusammenschluss mit der UBS wurde dabei weiterhin Ende 2023 genannt. "Bis dahin wird die Credit Suisse ihre Geschäftstätigkeit wie gewohnt fortsetzen und dabei eng mit der UBS zusammenarbeiten."

Über die konkrete Umsetzung der auf Druck der Schweizer Behörden zustande gekommenen Übernahme herrscht derzeit noch immer wenig Klarheit. Die UBS hatte ihrerseits mitgeteilt, sie wolle ihre "neuen Kundinnen und Kunden" und "neuen Kolleginnen und Kollegen" bereits "in den nächsten Wochen willkommen heissen". Noch nicht bekannt ist etwa auch, ob die Marke "Credit Suisse" künftig vollständig verschwinden wird.

tp/tv

Zürich (awp)