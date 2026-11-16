Credit Saison vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Credit Saison äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 159.60 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 77.81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Credit Saison in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 135.82 Milliarden JPY im Vergleich zu 139.91 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch